(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 Una misura presentata questa mattina da Inps, amministrazione comunale e centro antiviolenza

Violenza sulle donne, arriva il “Reddito di libertà”

Gubbio scelta come città pilota per la partenza del progetto. Per l’Umbria stanziati quasi 40mila euro

GUBBIO (25/11/2021) – Si è aperta con una conferenza stampa dedicata alla presentazione della misura del “Reddito di libertà” la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che a Gubbio verrà celebrata con una lunga serie di iniziative aperte alla cittadinanza.

“Cominciamo questa importante giornata – ha introdotto l’assessora alle Pari Opportunità Simona Minelli – presentando una misura di aiuto concreto per tutte quelle donne che riescono ad emanciparsi dalle dinamiche violente che subiscono. Purtroppo sia a livello locale, che regionale, che nazionale, i numeri delle donne vittime di violenza continuano a far paura e a chiamare ognuno di noi, con urgenza sempre più crescente, a fare la propria parte. Con il supporto del Centro antiviolenza che lo scorso marzo abbiamo aperto a Gubbio e insieme all’INPS, attraverso una sinergia che da tempo va avanti tra i due enti e che ora sarà più che mai fondamentale, garantiremo alle donne una forma concreta di aiuto e vicinanza nel loro percorso di fuoriuscita da storie violente”.

Anche la responsabile del Centro Antiviolenza di Gubbio, Giulia Santoni, ha parlato di una “misura importante, direi fondamentale, per garantire autonomia personale alle donne. Il CAV certificherà che la donna che usufruirà della misura sarà inserita all’interno di un percorso di fuoriuscita dalla violenza”. A spiegare concretamente la misura è stata la Responsabile dell’agenzia INPS di Gubbio Patrizia Ciminati, che ha chiarito come “al fine di contenere i gravi effetti derivanti anche dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata adottata una misura che vuole favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, attraverso un contributo di 400 euro mensili. Per l’Umbria sono stati stanziati circa 39.000 euro”.

🔊 Listen to this