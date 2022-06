Comunicato stampa: Viale Milazzo inaugurati i nuovi lavori.

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 Inaugurati i nuovi lavori in viale Milazzo

Il turismo sostenibile inizia da qui

Sabato 18 giugno sono stati inaugurati i nuovi lavori in viale Milazzo.

Erano presenti Massimo Medri Sindaco di Cervia, Enrico Mazzolani Assessore ai Lavori pubblici,

Katiuscia Merola del Gruppo HERA Responsabile Reti idriche Provincia di Ravenna, i rappresentanti

del Consorzio Cervia Parcheggi.

I lavori hanno visto la costruzione di una pista ciclabile sul lato sud del viale, che collega via Caduti

della Libertà alla ciclabile di via Pinarella prima e poi a quella del Lungomare. Mentre sul lato nord è

stato realizzato il percorso pedonale fino all’incrocio con il viale Colombo. Entrambi i percorsi

misurano 2 metri e mezzo. Inoltre è stato costruito un parcheggio nell’area ad angolo fra Viale

Milazzo e via Teano.

Tutti gli incroci e i passaggi pedonali sono stati messi in sicurezza e dotati di una nuova illuminazione.

Sul tratto pedonale e sugli attraversamenti è stata inserita anche una pavimentazione dedicata alle

persone non vedenti, per eliminare un’ulteriore barriera architettonica.

Per realizzare la ciclabile funzionale e sicura è stato necessario avvicinare alle abitazioni i pali della

luce e abbattere 36 platani presenti sul lato sud. Gli alberi sacrificati non potendo essere sostituiti

nello stesso sito di impianto, sono stati compensati con 37 nuovi alberi nelle zone adiacenti, 25 in Via

Teano, via Porta Pia e nel Parco di viale Milazzo e altri 12 piantati nel parcheggio di Viale Milazzo

angolo via Teano.

L’amministrazione comunale ha finanziato i lavori per un costo complessivo di 500 mila euro.

A questi si sono aggiunti i lavori di Hera che ha provveduto a rinnovare la rete acquedottistica con un

intervento del costo complessivo di circa 350.000 euro. Le opere hanno visto la posa di 740 metri di

nuova condotta e il rifacimento degli allacci e di tutti i collegamenti degli incroci lungo la via, partendo

dal Lungomare fino alla rotonda di Via Caduti per la Libertà. Inoltre Hera ha anche provveduto a

rinnovare il manto stradale in tutta la porzione di via Milazzo interessata dalle operazioni di rinnovo

dell’acquedotto.

Il Parcheggio “Park & Ride Milazzo” è gestito dal “Consorzio Cervia Parcheggi”, gruppo di aziende

turistiche del territorio cervese, che ha vinto il bando e che gestisce anche il parcheggio in Viale

Colombo. Dispone di 189 posti auto e colonnine di ricarica elettriche, l’ingresso è automatizzato con

riconoscimento della targa e un sistema integrato gestito da remoto in completa autonomia per ogni

hotel associato già sperimentato nel “Park & Ride Colombo”. I soci del Consorzio hanno investito 1

milione di euro per un progetto all’avanguardia per i turisti in vacanza presso gli hotel associati e per

favorire la mobilità ecosostenibile della città di Cervia.

Cervia, 18 giugno 2022

