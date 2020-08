COMUNICATO STAMPA – VIABILITà ITALIA DEL 30 AGOSTO 2020 ORE 13.00

(AGENPARL) – dom 30 agosto 2020 Le precipitazioni piovose, in alcuni casi abbondanti, stanno interessando le Marche, la Toscana, l´Emilia Romagna, la Liguria e condizionano la velocità di crociera del traffico che si svolge sulla rete autostradale, con rallentamenti improvvisi e accodamenti pericolosi. Il traffico è particolarmente intenso sulla A14, tra le Marche e l´Emilia Romagna, in direzione nord.

Per favorire la circolazione delle autovetture, dalle ore 07.00 è attivo, per il trasporto nazionale, il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 t che si estende sino alle ore 22.00. Il traffico pesante diretto in Francia, nelle Alpi Marittime, invece, sarà fermato a Ventimiglia da stasera alle ore 22.00 fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto per il divieto di circolazione imposto dal Prefetto di Nizza, a causa dello svolgimento della competizione ciclistica del Tour de France in quella regione.

Viabilità Italia è attiva per accompagnare gli automobilisti con il monitoraggio del traffico e l´attivazione delle misure di coordinamento necessarie a risolvere eventuali situazioni di emergenza viaria.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Di seguito le notizie di maggior rilievo:

A1-direzione nord: coda di 2 km tra Capua e Caianello per lavori e code a tratti tra Arezzo e Firenze sud, tra Firenze Scandicci e bivio A1-Variante, tra Parma e Bivio A1/A15;

A1-direzione sud: traffico rallentato tra Firenze sud e Valdarno

A7-dirzione nord: code per lavori di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla e di 2 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera;

A10-direzione Genova: coda per incidente ormai risolto di 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno e coda di 5 km tra Arenzano e bivio A10/A26;

A12-direzione Genova: traffico rallentato tra Massa Carrara e l´interconnessione con la A15.

A14-direzione nord: code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’elpidio, tra Cattolica e Castel San Pietro e coda di 2 km tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 e coda di 3 km tra Andria e Canosa a causa di un incidente da poco verificatosi;

A16-direzione ovest: coda di 2 km tra Lacedonia e Grottaminarda per lavori;

A22-direzione nord: code di circa 10 km per lavori in corso tra Bolzano Sud e Chiusa/Valgardena e coda di 4km coda di 4 km tra Egna Ora e Bolzano sud;

A22-direzione sud: code di 4 km per traffico intenso tra Chiusa/Valgardena e Bolzano Nord, traffico rallentato tra Bolzano Sud e Rovereto Sud, coda di 4 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno e code di 2 km per tra Carpi e allacciamento A1;

A30-direzione Caserta: coda di 1 km tra Nola e bivio A30/A1 e coda di 2 km tra Mercato San Severino e Salerno;

Traffico in intensificazione lungo la rete stradale ed autostradale gestita da ANAS. Si registrano rallentamenti lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione nord tra lo svincolo di Battipaglia e la interconnessione con la A 30, in Emilia Romagna lungo la SS 9 Via Emilia tra i km. 214 e 234 ed Il raccordo Ferrara Porto Garibaldi, In Puglia nel tratto della SS 16 Adriatica, sulla Tangenziale di Lecce e lungo la SS 613 Brindisi – Lecce, in Sicilia lungo la Tangenziale di Catania.

Rimane chiusa in Basilicata la SS 585 nel comune di Maratea per la caduta massi a seguito di un incendio che ha interessato il versante prospiciente la sede stradale. Traffico deviato in direzione sud al km. 15 ( bivio Trecchina) su viabilità locale con rientro sulla SS 18 al km. 243 in località Castrocucco di Maratea; percorso inverso in direzione nord.

A causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato alcune regioni del nord Italia rimangono chiuse le seguenti strade:

* in Trentino Alto Adige chiusa la SS 51 tra Dobbiaco e Carbonin per esondazione del Lago di Landro; più a sud in Veneto chiusura sempre della SS 51 in località Flames tra il km 108 e 118 per smottamenti; il traffico viene deviato a Dobbiaco verso la SS 52 Carnica;

sempre in Alto Adige, chiusura della SS 12 dell´Abetone e del Brennero in località Brennero e in località Campodazzo per smottamenti: deviazioni in loco.

* in Friuli Venezia Giulia la SS 52bis Carnica tra i km. 22+500 e 32+875 ed in corrispondenza del Passo Monte Croce;

* in Lombardia la SS 340Dir Regina in località Domaso, la SS38 dello Stelvio dal km. 104 al km. 121,

* in Piemonte la SS 34 del Lago Maggiore in località´ Oggebbio (VB). Tutte le deviazioni sono indicate in loco. Riaperta in Piemonte la SS 659 Delle Valli in frazione Canza (Formazza – VB).

* in Abruzzo la SS584 in località Lucoli tra i km. 16 e 18 per istituzione “zona rossa”;

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi,

domenica 30 agosto, tempo ancora instabile su tutto il Settentrione e la Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. Inoltre dalle prime ore della giornata è atteso un peggioramento anche su Lazio ed Umbria, in estensione alle Marche con piogge e temporali anche intensi; su Sardegna ed Abruzzo annuvolamenti sparsi con piogge più isolate. Sul resto del Paese cielo sereno o al più velato. Temperature in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Nessuna significativa variazione altrove ma con massime elevate o molto elevate sulle zone pianeggianti interne del Sud. Venti in ulteriore intensificazione, forti o di burrasca occidentali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna settentrionale e settori costieri ed appenninici delle restanti regioni centrali e della Campania.

INFORMAZIONI PER COLORO CHE VIAGGIANO IN TRENO

Distanziamento sociale per i collegamenti interregionali tra Liguria e Lombardia.

Come già avvenuto dalle ore 16:00 di venerdì scorso, per tutta la giornata odierna i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona (AL). Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, saranno regolari i collegamenti dalla Lombardia, mentre i treni regionali provenienti dalla Liguria e in direzione Milano non fermano nelle due località piemontesi. Le modifiche sono stabilite in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia – Regioni all´interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili – e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con Ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%. Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell’orario ufficiale.

Linea Fortezza-San Candido: traffico sospeso per condizioni meteo critiche.

Ancora sospeso per tutta la giornata odierna il traffico da Valdaora Anterselva a Monguelfo per condizioni meteo critiche. Treni parzialmente cancellati, è attivo il servizio sostitutivo con bus.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.