COMUNICATO STAMPA VIABILITA’ ITALIA DEL 23 AGOSTO 2020 ORE 16.15

(AGENPARL) – dom 23 agosto 2020 Situazione del traffico in continuo aggiornamento, con rallentamenti e code improvvise per il traffico intenso e incidenti di scarso rilievo quanto a conseguenze sulle persone, ma con riflessi importanti sulla fluidità della circolazione.

Ancora attiva fino alle ore 22.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, ad esclusione dei trasporti autorizzati e di quelli diretti o provenienti dall´estero.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Le criticità maggiori sono registrate nelle seguenti località:

A1: code a tratti tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15, in direzione Milano, per lavori;

A1: code a tratti tra Valdichiana e Bivio A1-Variante, con maggiori disagi nel nodo di Firenze, e 3 km di coda tra Magliano Sabina e Orte, per incidente, in direzione Bologna;

A1: coda di 1 km tra Capua e Caianello, in direzione nord, per lavori;

A30: coda di 2 km alla barriera di Salerno, in direzione Napoli, per il traffico intenso;

A16: coda di 3 km tra Vallata e Grottaminarda, in direzione di Napoli, per lavori; più ad est, coda di 1 km tra Lacedonia e Vallata per riduzione di carreggiata;

A12: coda di 2 km tra Genova est e bivio A12/A7, verso ovest, per lavori; code a tratti tra gli svincoli di Viareggio e La Spezia, per traffico intenso, sempre in direzione ovest, verso Genova;

A26: traffico rallentato con code a tratti tra bivio A26/A10 e Masone, in direzione nord, per traffico intenso;

A10: coda di 2 km per traffico intenso tra Pietra Ligure e Figlino, in direzione di Savona;

A6: coda di 3 km tra Savona e Altare, a causa di un cantiere, in direzione di Torino;

A15: traffico molto intenso con code a tratti per 3 km verso Parma e l´innesto con la A1;

A14: code a tratti in direzione di Bologna, verso nord, tra Bologna Borgo Panigale e l´innesto con la A1, tra Cesena nord ed Imola e tra Vasto nord e Porto Sant´Elpidio, per traffico intenso; code sulla A14dir tra Ravenna e l´innesto sulla A14 per traffico intenso;

A22: coda di 4 chilometri a Carpi per l´immissione sull´A1, in direzione Modena, per il traffico intenso; nella medesima direzione rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano sud ed Affi; in direzione opposta, verso il Brennero, traffico rallentato con code a tratti tra Rovereto sud e Trento nord.

Traffico intenso al porto di Messina per gli imbarchi per Reggio Calabria, con attesa di 50 minuti in aumento. Traffico normale per gli imbarchi verso la Sicilia con 20-30 minuti di attesa.

Sulla rete stradale ed autostradale in gestione Anas traffico regolare anche se sostenuto lungo le direttrici di controesodo dalle località di villeggiatura. Il traffico è particolarmente intenso lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione nord, e lungo la SS51 “di Alemagna” in Veneto in località Villanova, in entrambe le direzioni. Chiusa la SS320 “di Cascia” a causa di un incendio, con deviazioni in loco.

TRAFFICO FERROVIARIO

Per tutto il fine settimana e fino a lunedì 24 agosto compreso, i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona (AL). Le modifiche sono state stabilite in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia, regioni all´interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%.

Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell´orario ufficiale.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso ieri, sabato 22 agosto, un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Un sistema perturbato di origine atlantica, infatti, interessa le regioni settentrionali, causando un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie a ridosso dei settori alpini, e tendenti a divenire più frequenti nella giornata odierna, domenica 23 agosto.

Nel dettaglio l´avviso prevede dal pomeriggio di ieri, sabato 22 agosto, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di oggi, domenica 23 agosto, all´Emilia-Romagna.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda ancora di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.