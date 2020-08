COMUNICATO STAMPA VIABILITA ITALIA DEL 22 AGOSTO 2020 ORE 13.45

(AGENPARL) – sab 22 agosto 2020 Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico in questa giornata da bollino rosso, con traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla viabilità statale che collega le località turistiche.

Dalle ore 8.00 è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t e si concluderà alle ore 16.00.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Di seguito le situazioni di maggiore criticità:

A1: coda di 9 km tra Terre di Canossa-Campegine e Bivio A1/A15 verso Milano per lavori (uscita consigliata per chi proviene da Bologna quella di Reggio Emilia per il rientro a Fidenza); in direzione opposta, code di 4 km per lavori tra Fidenza e il bivio A1/A15;

A1: code a tratti tra Ponzano Romano e Orte, verso Roma, per traffico intenso; in direzione opposta, sempre per traffico intenso verso Bologna, code a tratti tra Monte San Savino e Bivio A1-Variante;

A1: ancora code a tratti tra Napoli nord e Caianello verso Roma per traffico congestionato (tratto con percorrenza di 1 ora e mezza). Chi da Salerno è diretto in A1, in alternativa alla A30 ove vi sono code, può percorrere la A3 Napoli-Salerno; per chi viene dalla Puglia è consigliato proseguire sulla A14 fino a Pescara, per raggiungere Roma e Firenze con la A25-A24, oppure utilizzare la A16 fino a Benevento e uscire per raggiungere la A1 a Caianello percorrendo la SS372: indicazioni già diffuse sulla rete con pannelli a messaggio variabile;

A30: coda di 6 km per l´immissione in A1 in direzione di Roma; coda di 1 km in entrata alla barriera di Salerno a Mercato San Severino verso Napoli;

A9: coda di 1 km tra Como-Monte Olimpino e Como-Grandate verso Milano;

A4: rallentamenti con code a tratti tra Arino e allacciamento con A13 in direzione di Brescia;

A10: rallentamenti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova;

A12: rallentamenti con code a tratti tra Livorno e Sarzana e in prossimità della barriera di Rosignano;

A15: ancora 1 km di coda in diminuzione verso l´innesto con la A12 a La Spezia;

A14: code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Faenza, nonché tra Rimini Nord e Rimini sud, per traffico intenso; in direzione opposta, rallentamenti con code a tratti tra Poggio Imperiale e Porto Sant´Elpidio e tra Riccione e Bologna Fiera verso Bologna;

A22: traffico rallentato con code a tratti tra Chiusa ed Affi verso sud, con coda di 6 km per l´innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord traffico rallentato con code a tratti tra Verona/allacciamento con A4 e Rovereto.

Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare. Si registrano ancora code a tratti con traffico in aumento sulla SS51 verso Cortina, sulla SS47 in Veneto e sulla SS12 tra Veneto e Trentino Alto Adige; in Lombardia traffico in aumento sulla SS36, in Piemonte traffico intenso sulla SS20 e in Puglia sulla SS16 traffico in aumento; in Campania sulle SS7 e SS6, zona Capua, dove si svolge il traffico che è uscito dall´A1 per oltrepassare il tratto autostradale ove si sta gestendo l´incidente di stamattina con code a tratti ancora per 10 km, nonché sulla SS372 con traffico in aumento, causa restringimento per lavori tra il km 67 e il km 68.

TRAFFICO FERROVIARIO

Per tutto il fine settimana e fino a lunedì 24 agosto compreso i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona. Le modifiche sono state stabilite in accordo con le regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia, regioni all´interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%.

Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell´orario ufficiale.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi, sabato 22 agosto, tempo stabile su tutto il Paese, salvo l´innesco di rovesci e temporali a partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio sui settori alpini e prealpini, specie quelli di Lombardia e Triveneto dove i fenomeni localmente potranno essere anche forti, con possibilità di qualche sconfinamento serale sui settori di pianura del Friuli Venezia Giulia. Temperature massime elevate, fino a molto elevate su Sardegna, Pianura Padana, zone interne vallive e pianeggianti e versanti adriatici del Centro peninsulare, zone interne vallive e pianeggianti e versanti ionici del Sud.

Domenica 23 agosto previsto tempo spiccatamente instabile, a partire da metà giornata, su Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali che, specie sui settori prealpini e adiacenti a pianure di Lombardia e Veneto, potranno assumere carattere diffuso ed intenso, con associati intensi colpi di vento, frequenti fulmini e forti rovesci di pioggia o grandine, in alcune zone anche sotto forma di nubifragio. Precipitazioni a carattere più locale o sparso, e generalmente meno intenso, su Piemonte, Liguria ed Emilia. Tempo stabile sul resto del Paese.

Temperature in sensibile diminuzione al Nord e sulla Sardegna, ancora elevate sul Centro-Sud e sulla Sicilia, fino a molto elevate sulle zone interne vallive e pianeggianti del Centro peninsulare, sui versanti orientali e settori meridionali della Sardegna e sulle zone interne vallive e pianeggianti e versanti ionici di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti di maestrale in deciso rinforzo sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca specie sulle Bocche di Bonifacio e sui rilievi, in rinforzo dalla serata anche sulla Sicilia occidentale.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.