(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 Dopo un sabato caratterizzato da bollino rosso che ha visto traffico intenso lungo la viabilità autostradale e le principali vie di comunicazione extra-urbane adducenti alle località turistiche del Paese, particolarmente nella direttrice nord sud, in questa domenica, anch’essa caratterizzata da bollino rosso, il traffico è intenso, soprattutto nella direttrice nord-sud.

Al momento queste le segnalazioni di maggior rilievo:

• A1 – direzione sud: 1 km di coda tra tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 per incidente in via di risoluzione, code a tratti tra Modena nord e bivio A1/A14. Coda di 3 km tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano per incidente

In direzione nord: coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Impruneta, Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante

• A1, direzione Sud, a causa di un mezzo pesante in fiamme, coda di 7 Km in direzione Sud

• A22 – direzione sud: code per 2 km tra Carpi e allacciamento A1

• A23 – direzione nord: coda di 2 km tra Gemona Osoppo e Carnia

• A14 – direzione sud: coda a tratti tra Bologna Fiera e Castel san Pietro, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per traffico intenso;

• Rallentamenti in Sicilia sulla A29 nella zona di Trapani per un incendio e lungo la tangenziale di Catania per traffico intenso

• A30 coda 1 km in uscita barriera Salerno

• Traforo del Monte Bianco: Coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 45 minuti.

Situazione senza particolari criticità per gli imbarchi a Villa S. Giovanni per i veicoli diretti in Sicilia.

Si prevede che il traffico si manterrà sostenuto ovunque per l’intera giornata, con punte di maggior rilevo nel pomeriggio a partire dalle 17.

Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, per l’intera giornata di oggi, domenica 1 agosto, con orario ore 07.00 alle ore 22.00.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Già dalla serata di ieri, sabato 31 luglio 2021, sono state previste precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di oggi, domenica 01 agosto 2021, a Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Inoltre dalle prime ore di domenica 01 agosto 2021, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise e localmente sulla Puglia settentrionale. Mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana.”

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle singole Società Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it

Roma, 1 agosto 2021

