Si segnala che dalla data odierna fino al prossimo mercoledì 25 agosto, a causa di cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie, resterà chiusa al traffico la carreggiata ovest della autostrada A10 tra il chilometro 3+700 ed il km 10+850, tratto compreso tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Prà.

Il traffico, come deciso in sede di Comitato Operativo Viabilità di Genova, sarà deviato sulla carreggiata est ove potrà circolare su una sola corsia per senso di marcia.

La cantierizzazione comporterà anche la chiusura delle uscite di Genova Pegli e di Genova Prà, con provenienza Genova, e l’entrata di Genova Pegli in direzione Savona.

Il Comune di Genova ha emanato un’ordinanza con la quale viene disposto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 t lungo la S.S. 1 “Aurelia”, nel tratto compreso tra l’uscita autostradale di Genova Ovest/Via Cantore ed il Km 544+120 delle S.S. 1 e viceversa;

per i mezzi diretti al P.S.A. di Genova Prà;

per i mezzi che non prevedano una sosta nel territorio del Comune di Genova (sosta finalizzata ad operazioni di carico e scarico).

La Società Concessionaria autostradale ha disposto il divieto di uscita per i mezzi superiori alle 7.5 t alle stazioni di Genova Ovest in A7 e di Genova Aeroporto in A10 e aventi destinazione il porto di Genova Prà.

In alternativa è fatto obbligo di utilizzare l’itinerario della A7 “Genova-Serravalle” in direzione Milano poi la D26 “Diramazione Predosa Bettole” e quindi A26 sud in direzione di Genova Voltri/Porto Prà .Non sono previste limitazioni alla circolazione per i mezzi commerciali diretti o provenienti dall’area portuale di Genova muniti di apposita documentazione comprovante la citata provenienza o destinazione.

ITINERARI ALTERNATIVI PER LE LUNGHE PERCORRENZE

– Per chi proviene dal sud Italia, lato tirrenico, ed è diretto in Francia si suggerisce di seguire il seguente itinerario autostradale: A12-A15-A1-A21 – A32 o A6-10;

– Per chi proviene dalla Francia: A10-A26- D 26 “Diramazione Predosa Bettole” – A7 nord – A21- A1 sud.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

