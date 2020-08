COMUNICATO STAMPA VIABILITà ITALIA 9 AGOSTO ORE 15.15

(AGENPARL) – lun 10 agosto 2020 del 09 agosto 2020 ore 15.15

Nella seconda parte di questa giornata da bollino rosso per le partenze verso le località di villeggiatura, il traffico sta diminuendo senza particolari problematiche.

La limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, è ancora in vigore sino alle ore 22.00, mentre sono autorizzati a circolare i veicoli commerciali che provengono o sono diretti all´estero.

Riguardo alle ultime situazioni di congestione ancora attive, di seguito le più significative:

A22: rallentamenti con code tra Affi e San Michele all’Adige in direzione Brennero;

A23: uscita obbligatoria a Pontebba in direzione dell´Austria verso SS 13 Pontebbana per un grave incidente; è consigliato di uscire a Carnia e percorrere la SS 52bis Carnica e poi seguire le indicazioni per Tarvisio per rientrare in autostrada a Tarvisio Nord;

A9: code in uscita alla dogana di Brogeda;

Traffico regolare sulla rete in gestione Anas.

Permane la fase 3 agli imbarchi di Villa San Giovanni con tempi di attesa entro i 180 minuti; traffico, pertanto, rallentato a partire dallo svincolo sulla A2 per la diramazione verso l´area imbarchi.

In Veneto traffico intenso con rallentamenti lungo la SS 51 di Alemagna dallo svincolo A27 a Longarone.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per la giornata di oggi domenica 9 agosto residue precipitazioni che potranno interessare Sicilia e Calabria, mentre nel resto del Paese le temperature saranno elevate e il tempo soleggiato, con possibili temporali pomeridiani solo sui rilievi.

Per la giornata di domani, lunedì 10 agosto, si prevedono isolati fenomeni temporaleschi pomeridiani sui settori alpini e su Sicilia, Calabria, Basilicata, zone interne di Campania meridionale e Puglia centrale.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.