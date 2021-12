(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 “L’Amministrazione Comunale di Pragelato continua a credere, malgrado emergano sempre più criticità e atteggiamenti autonomi da parte di alcuni Comuni, alla utilità e alla importanza di avere una Unione – nello specifico l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – che governi questo delicato e qualificato comparto territoriale. Per svariate motivazioni, soprattutto per ragioni legate al turismo estivo ed invernale. Ma se dovessero prevalere atteggiamenti autonomi da parte di singole Amministrazioni Comunali su temi che, invece, coinvolgono l’intera Unione, allora l’atteggiamento inevitabilmente cambia. E cambierà nel futuro. Nello specifico, per fare un solo esempio concreto e l’ultimo in ordine di cronaca, perché il Comune di Pragelato deve rinunciare ai suoi impianti di risalita coltivando la sua unica – nonché importante – identità nelle discipline nordiche quando, poi, apprendiamo che l’Amministrazione di Sestriere apre GRATUITAMENTE un impianto di sci di fondo a pochi chilometri da noi?

Lo ripetiamo ancora una volta. Se il trend è quello che ognuno privilegia gli interessi del proprio Comune a svantaggio di quelli dell’Unione, allora d’ora in poi si procederà sempre così. A cominciare, per fare un solo esempio concreto, dalla partecipazione collegiale di tutti i comuni alla Gran Fondo di Sestriere”.

Giorgio Merlo Sindaco Pragelato.

Mauro Maurino Vice Sindaco Pragelato.

🔊 Listen to this