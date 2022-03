(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Vertenza CTP, firmato l’accordo sulla garanzia occupazionale per tutti i lavoratori

Il verbale di accordo siglato oggi al termine dell’incontro tra organizzazioni sindacali, EAV, Air Spa e Regione Campania rappresenta il primo passo verso la risoluzione positiva della vertenza CTP, con il raggiungimento della garanzia occupazionale di tutti i dipendenti CTP non interessati all’incentivazione all’esodo volontario.

Abbiamo chiesto al Presidente della IV Commissione Trasporti Regionali, Luca Cascone, di accelerare i tempi per la sottoscrizione del protocollo d’intesa definitivo, subito dopo la Delibera Regionale prevista per il 22 marzo prossimo, affinché riparta il servizio nella provincia di Napoli e Caserta nel più breve tempo possibile, nonché per l’erogazione degli stipendi arretrati.

Nel protocollo generale chiederemo di ratificare, come da intese raggiunte tra le parti, la garanzia occupazionale anche per i 24 lavoratori della NA-MET e i 27 operatori addetti alle pulizie.

USB Lavoro Privato

Napoli, 16 marzo 2022