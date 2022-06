Comunicato stampa: Verde pubblico. Altri 100 mila euro per interventi di manutenzione e forestazione .

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Verde pubblico

Altri 100 mila euro per interventi di manutenzione e forestazione

La Giunta comunale ha stanziato altri 100 mila euro per interventi di

manutenzione e forestazione del verde pubblico.

I finanziamenti vanno ad aggiungersi ai 910 mila euro già approvati dalla

Giunta.

Gli interventi riguardano innaffiature e cure colturali dei nuovi impianti,

decespugliamenti; potature, abbattimenti di alberature pericolose per

l’incolumità pubblica di chi frequenta i sentieri delle pinete; rinfoltimenti di aree.

Cervia, 15 giugno 2022

