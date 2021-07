(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 VERDE, ALFONSI – VINCENZONI: CHIESTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DELL’APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIALE DEGLI AMMIRAGLI E VIA G. PEPE.

“Abbiamo chiesto ai nostri Uffici di procedere con la comunicazione dell’immediata risoluzione del contratto alla Ditta che aveva vinto l’appalto per i lavori di riqualificazione dei giardini di Via degli Ammiragli e Via G.Pepe e di continuare i lavori con una nuova impresa”.

Così in una nota congiunta la Presidente Sabrina Alfonsi, e l’Assessora all’Ambiente del Primo Municipio, Anna Vincenzoni.

“In un momento storico nel quale è sempre più grave il disagio lavorativo ed economico, non possiamo tollerare oltre che chi ha vinto un appalto pubblico continui a rinviare la consegna finale delle opere, gravando in tal modo sulle casse comunali oltre ad incidere sulla possibilità da parte della cittadinanza di fruire di beni comuni. Confidiamo nell’immediata ripresa dei lavori e, come simbolo di rinascita dei giardini, da domani l’acquedotto presente nel giardino di Piazza Pepe sarà illuminato tutte le sere con un sistema di proiezioni artistiche.”

