Comunicato Stampa “Venerdi in uscita il nuovo singolo della cantante Gualdese Sara Brunetti, in Arte Sadie B”

(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Comune di Gualdo

Tadino

Venerdì 12 Novembre esce Misstake: primo singolo della

cantante gualdese Sara Brunetti, in Arte Sadie B.

Un altro successo artistico arriva direttamente dalla Scuola di Musica di Gualdo

Tadino guidata dal maestro Francesco Demegni: venerdì 12 Novembre, infatti,

uscirà il primo singolo, dal nome “Misstake” della cantante gualdese, Sara

Brunetti, in Arte Sadie B.

Il singolo, in inglese, dal sapore R&B ha un approccio internazionale e sarà

distribuito da Believe International in 24 Paesi.

Realizzato dalla Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino ed Etralab

Records, il singolo “Misstake” è stato prodotto e arrangiato da Francesco

Demegni in collaborazione con la cantante stessa, che non è nuova a

performance artistiche di alto livello.

La sua carriera di interprete passa dal Jazz al Funky all’ R&B e spopola già nei

canali social con esibizioni live sia di cover, sia di inediti.

Si tratta del terzo progetto discografico realizzato quest’anno dalla scuola

Comunale di Musica gualdese, che segue quelli di Billie Mc Musik e di Naira S,

giunta già al secondo singolo.

“Per la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino – ha sottolineato il

Direttore della Scuola Comunale di Musica, Francesco Demegni – si tratta del

raggiungimento di un altro grande obiettivo, che è quello di dare un’opportunità

ai giovani di poter realizzare i propri sogni, facendolo ad un livello artistico e

professionale altissimo”.

