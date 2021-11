(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

mercoledì 3 novembre 2021

Comunicato Stampa

VAL FORTORE. CARABINIERI. CONTROLLI DEL TERRITORIO, UNA DENUNCIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE.I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato dispositivo di controllo del territorio nel week-end lungo della festa di Ognissanti e della giornata della commemorazione dei defunti. Sono stati controllati 31 esercizi pubblici, 152 persone e 127 veicoli.

I militari della Stazione di San Marco dei Cavoti hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un bar per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, perché aveva consentito l’assembramento di molti giovani all’interno ed all’esterno del proprio locale con notevole produzione di schiamazzi nel corso di una serata musicale regolarmente autorizzata dalla SIAE. Al gestore è stata anche comminata una sanzione amministrativa di oltre cinquecento euro per non aver fatto rispettare il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale. E’ stata interessata la Prefettura di Benevento per l’eventuale ulteriore sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio pubblico per alcuni giorni.

Il personale dell’Aliquota Radiomobile ha elevato una sanzione amministrativa di quattrocento euro a carico di un venditore ambulante del napoletano che espletava la propria attività a San Bartolomeo in Galdo omettendo di indossare i dispositivi di protezione individuale, pur stando a stretto contatto con la clientela.

I militari dell’Aliquota Operativa, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, hanno proposto alla Questura di Benevento l’irrogazione del foglio di via obbligatario con divieto ritorno a San Bartolomeo in Galdo per un 57enne ed una 58enne di origini siciliane, già noti alle Forze dell’Ordine.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state comminate quattro sanzioni amministrative per oltre trecento euro complessivi ed è stata anche ritirata una patente di guida.

