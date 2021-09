(AGENPARL) – lun 27 settembre 2021 USB Braccianti e Rete Iside Onlus lanciano Radio Tam Tam: la web-radio che dà voce ai lavoratori migranti

USB Braccianti e Rete Iside Onlus, forti di una collaborazione solida sul tema della sicurezza sul lavoro ad iniziative come “Un Camper per i Diritti”, lanciano Radio Tam Tam: un progetto nato dalla collaborazione tra Rete Iside e le strutture locali di USB in Abruzzo e sulla costiera adriatica.

La prima trasmissione andrà in onda in streaming martedì 29 settembre su usb.it, sulla pagina facebok di Radio Tam Tam, di Rete Iside delle altre realtà che partecipano al progetto, interverranno delegati non soltanto del territorio abruzzese ma anche da altre zone d’Italia e di altre categorie dove, come nel lavoro agricolo, troppo spesso i diritti dei lavoratori vengono sistematicamente ignorati.

Radio Tam Tam nasce dall’esigenza di connettere le istanze dei lavoratori agricoli e dei braccianti, sparsi in un territorio molto grande e che spesso hanno difficoltà ad incontrarsi e scambiare informazioni. Lo strumento della web-radio, diffusa tramite i social network, ci è sembrato il più adatto, permettendo di produrre trasmissioni e podcast, anche in più lingue, utili alla formazione e alla sindacalizzazione di un settore dove forte è la presenza di lavoratori migranti.

USB Braccianti

Rete Iside Onlus

