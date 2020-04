COMUNICATO STAMPA UPGSP

(AGENPARL) – sab 18 aprile 2020 COSTANTE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL CRIMINE DIFFUSO DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO

La Squadra Volante arresta una donna per tentato furto aggravato e denuncia due cittadini stranieri

Nelle ultime ore, gli Agenti della Questura di Bolzano, nel quadro della costante attività di contrasto al crimine diffuso, hanno proceduto all’arresto di una giovane donna bosniaca ed alla denuncia di altri due soggetti stranieri, tutti per reati contro il patrimonio in forma aggravata.

La cittadina della Bosnia Erzegovina, trentaquattrenne con a carico innumerevoli precedenti per furto, rapina e ricettazione, si è resa responsabile di un tentato furto presso un noto ristorante del centro storico. La donna, nel cuore della notte, ha infranto i vetri di una finestra per accedere al locale, ma è stata notata da un residente della zona affacciato ad un balcone e che, immediatamente, ha avvisato le Forze dell’Ordine.

Vistasi scoperta, la straniera ha interrotto l’attività criminosa e ha tentato di fuggire nelle vie limitrofe, ma gli operatori della Squadra Volante, giunti subito sul posto, l’hanno prontamente individuata e bloccata.

Trovata in possesso di arnesi atti allo scasso, è stata arrestata per tentato furto aggravato e condotta presso il Carcere Femminile di Trento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Altri due cittadini stranieri sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato nel corso della giornata di venerdì.

Il primo, un marocchino di 33 anni, ben noto per i diversi precedenti per furto, è stato fermato dalle Volanti nei pressi di un supermercato del centro storico, a seguito della segnalazione di un dipendente dello stesso.

Nel corso del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di due bottiglie di superalcolici sottratte poco prima nell’alimentari con danneggiamento del sistema antitaccheggio.

Il secondo, un cittadino afghano di 30 anni, anch’esso gravato da svariati precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha rubato una citybike nei pressi del Municipio, forzando la catena con la quale era assicurata alla rastrelliera.

L’attività illecita non è passata inosservata, in quanto una dipendente comunale ha potuto fornire una descrizione accurata del ladro.

Con le informazioni raccolte dalla testimone e con i dettagli forniti in sede di denuncia da parte della vittima, gli operatori della Squadra Volante hanno, in poche ore, localizzato lo straniero a bordo della bicicletta. Quest’ultimo, ammettendo di essere responsabile del reato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e la citybike è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Bolzano, 18 aprile 2020

🔊 Listen to this