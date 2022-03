(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Lugo, 21 marzo 2022

Unione: «Volume alla voce!», arrivano i cantieri tematici

su welfare, orientamento e aggregazione

Saranno a Conselice (7-9 aprile), Lugo (5-7 maggio) e Bagnacavallo (19-21 maggio)

Aperte anche le candidature per gli artisti che vorranno esibirsi

Entra nel vivo con tre «cantieri» «Volume alla Voce!», il nuovo progetto dedicato ai giovani

organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Itinerari

paralleli e con il supporto di Radio Sonora

Si tratta di tre cantieri tematici dedicati a temi rilevanti per il futuro dei ragazzi: welfare,

orientamento al lavoro e spazi di aggregazione. Ciascun cantiere prevede tre giornate di

laboratori e attività informali, in cui i ragazzi e le ragazze potranno lavorare sul tema

scelto guidati da esperti.

Non solo: in ogni cantiere sarà organizzato un evento in cui giovani artisti possano

letteralmente «dare volume» alla propria voce creativa. Per questo la Bassa Romagna sta

raccogliendo candidature per chi vorrà esibirsi in uno dei tre appuntamenti. C’è tempo per

candidarsi fino al 25 marzo ed è previsto un contributo di 200 euro per ciascuna

proposta selezionata.

Venendo ai cantieri, il primo sarà a Conselice dal 7 al 9 aprile e si intitolerà «Dai voce alla

comunità». Cosa serve a un luogo per diventare perfetto? Cosa manca alle nostre città, ai

nostri paesi, per diventare utopia? A queste domande sarà possibile rispondere attraverso

una mappatura emotiva, un percorso itinerante di immaginazione e riflessione, a cura di

Itinerari paralleli e la compagnia exvUoto teatro.

Si continua a Lugo dal 5 al 7 maggio con «Gioca et futura». Pensate sia più semplice

trovare il Graal che le opportunità di lavoro? Credete sia più rapido vincere i campionati di

curling che scoprire come scrivere il proprio curriculum? nella tre giorni i partecipanti

proveranno a progettare insieme un gioco in grado di sconfiggere «il terribile Lord Setta-e-

Trenta» e a conoscere e orientarsi sulle opportunità per il futuro. A cura di Itinerari paralleli.

Chiude il trittico «Luoghi in cerca d’autori», a Bagnacavallo dal 19 al 21. Sapevi che ogni

luogo ha una storia proprio come un romanzo? Qual è quella di uno spazio inclusivo? verrà

raccontato attraverso un laboratorio narrativo che permetterà di riscrivere la storia di luoghi

abbandonati e dimenticati. A cura di Itinerari paralleli e Casa del cuculo.

I giovani interessati a partecipare possono contattare il Servizio Nuove generazioni