(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 Lugo, 22 settembre 2021

Unione: tre appuntamenti in Bassa Romagna

per la Settimana mondiale per l’allattamento materno

Le iniziative a Fusignano, Conselice e Lugo a partire dal 24 settembre

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza tre

appuntamenti per la Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam), che

quest’anno ricorre dall’1 al 7 ottobre.

Come ogni anno, le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Coordinamento

dei consultori familiari di Ravenna, di Faenza e di Lugo e le associazioni dei territori che

si occupano di allattamento e di cura del neonato.

Quest’anno il tema della Sam è “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da

condividere” e rientra anche negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

L’allattamento è infatti un esempio emblematico delle profonde connessioni esistenti tra

la salute umana e gli ecosistemi naturali. Il latte materno è naturale, rinnovabile ed

ecocompatibile: proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento crea le condizioni

per uno sviluppo sostenibile.

Il primo appuntamento sarà venerdì 24 settembre alle 17.30 al parco Primieri di

Fusignano, in via Fratelli Faccani, per una piccola introduzione ai libri, alla biblioteca, al

piacere di leggere ad alta voce, per tutte le famiglie con bimbi da 0 a 6 anni. L’iniziativa

è a cura di Claudia Muratori, pediatra, Lorenza Pirazzoli, assessora alla Cultura e

all’Istruzione del Comune di Fusignano, Ernesto Sarracino, pedagogista, Elisabetta

Ancarani, bibliotecaria, e il Gruppo lettori di Fusignano.

Si prosegue a Conselice domenica 3 ottobre alle 9.30, nel bosco urbano di via

Gabriella Dalle Vacche, per una visita naturalistica e colazione musicale nel bosco sulle

note di Capre & Cavoli. Il programma è dedicato a famiglie e bambini e prevede la visita

al bosco urbano di Conselice, guidata da un volontario esperto alla scoperta della fauna

e della flora locale e dei suoni della natura. La visita, della durata di circa 45 minuti,

prosegue con una sosta nei pressi del laghetto, durante la quale sarà possibile fare

colazione ascoltando i brani del gruppo musicale per bambini Capre & Cavoli. La

colazione può essere prenotata al momento dell’iscrizione.

Terzo e ultimo appuntamento a Lugo giovedì 7 ottobre alle 10, nella sede del Centro

per le famiglie, in viale Europa 128, con il cerchio delle mamme, un laboratorio rivolto a

neomamme per condividere esperienze della maternità e la presentazione del libro e

del progetto Mother Nature. Viaggio alla scoperta della maternità.

