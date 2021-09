(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Lugo, 8 settembre 2021

Unione: nuove esperienze in natura per famiglie

con il Ceas Bassa Romagna

Sei appuntamenti nei sabati e nelle domeniche di settembre

Il Ceas della Bassa Romagna promuove sei appuntamenti in natura sul territorio nel

mese di settembre. Esperienze per le famiglie per vivere la natura intesa come luogo di

benessere e di salute, di scoperte e di relazioni, in contesti di apprendimento che

sfruttano la spontanea curiosità di bambini e ragazzi per il mondo naturale.

Le attività si inseriscono nel progetto regionale “La scuola in natura” che intende

promuovere tematiche legate all’outdoor education e all’importanza di trascorrere

momenti immersi in ambienti naturali. Le attività saranno realizzate in collaborazione

con Villa Ghigi e le tre sedi operative del Ceas Bassa Romagna.

Si tratta di un vero e proprio percorso itinerante che sta toccando tutti i Comuni

dell’Unione.

I primi incontri saranno domenica 12 settembre: al Podere Pantaleone di

Bagnacavallo dalle 10 alle 12 “Land Art – il dormiente del bosco”, laboratorio di

costruzione con le famiglie; all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, di Villanova dalle 16 alle

17 “La tradizione – le farse di Fagiolino e Sganapino” spettacolo teatrale per

bambini e bambine dai 3 ai 13 anni a cura di Teatro dell’Aglio e e “le bolle giganti di

strudel”, laboratorio partecipato di magia delle bolle realizzato con l’utilizzo di oggetti

di recupero.

Poi sarà la volta del fossato della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna sabato 18

settembre, della Riserva di Alfonsine presso fornace Violani e nuovamente del Podere

Pantaleone il 19 settembre; infine, sabato 25 settembre, l’incontro sarà dedicato alla

scoperta dei Bacini di Massa Lombarda in via Botte in collaborazione con il Consorzio

di Bonifica della Romagna Occidentale.

Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria: per consultare il

calendario completo e i contatti di riferimento di ogni attività, visitare il sito

ceas.labassaromagna.it.

