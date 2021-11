(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 la bassa romagna in cammino contro la VIOLENZA suLLE DONNE

I Comuni, le associazioni delle donne e i sindacati tutti insieme

scopri tutti gli eventi su www.labassaromagna.it

25 novembre 2021

ALFONSINE

Le donne nella

, riflessioni ed emozioni sul tema del femminile

nella commedia dantesca scritte e rappresentate da Piero

Calderoni con la partecipazione di Lorella Pirazzini.

Proiezione del corto

, realizzato dai ragazzi delle scuola secondaria

di primo grado di Alfonsine; a seguire, proiezione del film

BAGNACAVALLO

Martina e le

BAGNARA DI ROMAGNA

tutte LE DOMENICHE DI NOVEMBRE, ORE 17

Rocca sforzesca

Trame

CONSELICE

MASSA LOMBARDA

sabato 13 novembre, ore 11

CENTRO CULTURALE C. VENTURINI

Inaugurazione

di “Never more”

, 42 artisti in mostra per dire “mai più!” alla

violenza contro le donne. A cura di Lamberto Caravita e Anna

Boschi. L’esposizione rimarrà allestita fino al 27 novembre.

giovedì 25 NOVEMBRE, ore 20

CENTRO CULTURALE C. VENTURINI

Prima della

camminata, Rossella Renzi leggerà tre inediti, mentre al

termine del corteo in piazza Matteotti ci sarà l’inaugurazione

dello striscione dedicato all’emancipazione femminile

realizzato dall’artista Laura Bernardi e, a seguire, il

concerto

di Roberta Montanari

, accompagnata dal chitarrista Andrea

Morelli.

giovedì 2 dicembre, ore 17.30

CENTRO CULTURALE C. VENTURINI

Presentazione

del libro di Rosemary Randi

Le voci disubbidienti

Rossella Ricci.

martedì 23 NOVEMBRE, ORE 17.30

CENTRO CIVICO DI BIZZUNO

Noi ci siamo

incontro con Mihaela Zota del centro antiviolenza Demetra e

l’avvocato Andrea Valentinotti.

MARTEDì 23 NOVEMBRE, ORE 20.30

CENTRO CIVICO di san bernardino

Incontro

COTIGNOLA

Venerdì 26 novembre, ore 18.30

Palestra della scuola media L. Varoli

, yoga con Miss Peacock contro la violenza sulle

Venerdì 26 novembre, ore 20.30

teatro Binario

FUSIGNANO

SABATO 20 novembre, ore 15.30

CENTRO CIVICO DI MAIANO

La panchina del

SANT’AGATA SUL SANTERNO

giovedì 25 novembre, ore 20

Sulla via della

, un itinerario tra le vie del Comune intitolate a figure

femminili. Durante la camminata in rosso, le associazioni

scopri tutti gli eventi su www.labassaromagna.it

ALFONSINE

piazza Gramsci, 1

(sempre attivo)

c/o Casa del volontariato

dal lunedì al giovedì

venerdì dalle 15 alle 18

MASSA LOMBARDA

piazza Marmirolo, 1

martedì dalle 9 alle 13

(sempre attivo)

🔊 Listen to this