(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Lugo, 29 marzo 2022

Unione: due seminari online

per imparare a gestire un giardino senza veleni

gli appuntamenti saranno in diretta Facebook giovedì 31 marzo e giovedì 7 aprile

Continua la collaborazione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Centro

agricoltura ambiente «Giorgio Nicoli» di Crevalcore e la cooperativa agricola Conapi –

Consorzio nazionale apicoltori per promuovere una corretta gestione fitosanitaria del

verde ornamentale, a tutela delle api e della biodiversità.

Anche quest’anno è prevista la realizzazione di una serie di webinar gratuiti che

tratteranno tutte le tematiche legate alla realizzazione di uno spazio verde, privato o

pubblico, accogliente per umani e insetti utili.

I primi due appuntamenti saranno giovedì 31 marzo (Progettiamo il giardino naturale:

criteri e buone pratiche per spazi verdi accoglienti per le api e gli insetti utili, con Olmo

Scagliarini) e giovedì 7 aprile (Le piante amiche delle api: quali sono le specie utili ad

api e pronubi, con Luca Boriani), sempre alle 18.30.