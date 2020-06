COMUNICATO STAMPA UNHCR: UNDICI UNIVERSITà ITALIANE SI UNISCONO PER LANCIARE I CORRIDOI UNIVERSITARI E OFFRIRE A STUDENTI RIFUGIATI LA POSSIBILITà DI CONTINUARE IL LORO PERCORSO ACCADEMICO IN ITALIA

(AGENPARL) – lun 15 giugno 2020 Roma, 15 giugno 2020

Undici università italiane si uniscono per lanciare i corridoi universitari e offrire a

studenti rifugiati la possibilità di continuare il loro percorso accademico in Italia

Undici università italiane, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,

l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Caritas Italiana, Diaconia Valdese e Gandhi

Charity hanno aderito ad un protocollo d’intesa che darà a 20 studenti rifugiati attualmente in

Etiopia l’opportunità di proseguire il loro percorso accademico in Italia attraverso delle borse di

studio.

Il progetto, denominato University Corridors for Refugees (UNI-CO-RE), si avvale della

partecipazione delle Università dell’Aquila, Università di Bologna, Università degli Studi di

Cagliari, Università di Firenze, Università Statale di Milano, Università di Padova, Università degli

Studi di Perugia, Università di Pisa, Università di Sassari, Università Iuav di Venezia, e Luiss

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

Si tratta del proseguimento del progetto pilota partito nel 2019 con la partecipazione di due

università e sei studenti.

In base al nuovo protocollo, gli atenei, anche attraverso il fondamentale sostegno di un’ampia

rete di partner locali, assicureranno il supporto necessario agli studenti per frequentare un

programma di laurea magistrale della durata di due anni e per integrarsi nella vita universitaria.

“Nel mondo ancora troppi rifugiati non hanno accesso all’istruzione”, ha dichiarato Chiara

Cardoletti, Rappresentante dell’UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. “A livello di

istruzione superiore la situazione è drammatica: solo il 3 per cento riesce ad accedere contro il

37 per cento della media globale. Grazie all’impegno delle università coinvolte, progetti come

UNI-CO-RE non solo permettono ai rifugiati di arrivare in maniera sicura in Italia per sviluppare il

loro talento, contribuendo alla comunità locale, ma riaccendono la speranza in milioni di bambini

e ragazzi attualmente in esilio a causa di guerre e persecuzioni”.

Gli studenti saranno selezionati sulla base del merito accademico e della motivazione, attraverso

un bando pubblico e da comitati di esperti individuati da ciascuna università.

Entro il 2030 l’UNHCR si pone l’obiettivo di raggiungere un tasso di iscrizione del 15% a

programmi di istruzione superiore per i rifugiati in paesi d’accoglienza e paesi terzi anche

attraverso l’ampliamento di vie di accesso sicure che tengano in considerazione i bisogni specifici

e le legittime aspirazioni dei rifugiati di costruire il loro futuro in dignità.

