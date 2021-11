(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Legge di Bilancio, Barbagallo: “Governo e Parlamento ci devono ascoltare”

“Le ipotesi sul tappeto non sono soddisfacenti. Governo e Parlamento ci devono ascoltare.” Così, il Segretario generale Uilp Carmelo Barbagallo commentando contenuti e anticipazioni sulla manovra di bilancio.

“16 milioni di pensionate e pensionati -continua Barbagallo- chiedono risposte concrete e un segnale chiaro di inversione di tendenza.

Dopo tanti anni, è necessario adottare misure che finalmente tutelino e accrescano il potere d’acquisto dei pensionati. Per questo chiediamo: l’allargamento della platea dei beneficiari della Quattordicesima e l’incremento dell’importo per chi già la riceve; più detrazioni per i redditi da pensione; la riduzione del cuneo fiscale anche per i pensionati, a partire dai redditi più bassi; un sistema di rivalutazione delle pensioni (anche di quelle più alte) più equo di quello attualmente in vigore.

Non bisogna dimenticare che per rilanciare veramente l’economia di questo Paese – in cui oltre il 70% delle imprese produce per il mercato interno – è necessario innanzitutto aumentare il potere d’acquisto di pensionate, pensionati, lavoratrici e lavoratori, che in questi anni è fortemente diminuito”

Roma, 29 Novembre 2021

