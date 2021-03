COMUNICATO STAMPA: TRENTO VIOLENZA DI GENERE – UN ARRESTO

(AGENPARL) – lun 08 marzo 2021 TRENTO

VIOLENZA DI GENERE

UN ARRESTO PER TENTATA VIOLENZA SESSUALE

Ieri sera, a poche ore dall’inizio della giornata internazionale della donna, è stata inoltrata alla centrale operativa di questo Comando Provinciale una chiamata, giunta sul numero unico di emergenza, con la disperata richiesta di una giovane rumena, che in stato di forte agitazione aveva riferito di essere stata aggredita da un connazionale, nella cui abitazione era ospitata da alcune settimane.

La donna ha dichiarato alle operatrici del 112 di essere riuscita a allontanarsi dall’appartamento, fuggendo sulle scale, dove è stata rapidamente raggiunta dai Carabinieri della Compagnia di Trento, che -dopo essersi fatti raccontare sommariamente l’accaduto- la hanno affidata alle cure dei sanitari, fatti convergere sul punto. Messa in sicurezza la vittima, che presentava diverse lesioni al capo e al volto, i militari sono entrati nell’appartamento, dove hanno trovato un 57enne rumeno, in evidente stato di alterazione da alcool e dalla prima ispezione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rilevato le tracce di una evidente colluttazione, con presenza di vistose macchie di sangue, su lenzuola e pavimento, a conferma del racconto della vittima.

Oltre al sangue nella camera da letto, i Carabinieri hanno trovato in cucina un attrezzo per la lavorazione della pasta, con presenza di diverso materiale ematico e dai primi accertamenti la ricostruzione dei fatti ha lasciato emergere la brutale ipotesi, che tutto ciò sia stato determinato da uno sgradito respingimento, patito dall’uomo, determinato a festeggiare l’imminente ricorrenza per le donne attraverso un rapporto sessuale, purtroppo senza approfondire se la compartecipe fosse realmente interessata all’evenienza.

Difatti il fermato, non ha trovato altra possibilità per persuadere la sfortunata, che impugnare l’attrezzo da cucina e colpirla ripetutamente. Il netto rifiuto oppostogli, l’alcol e l’indole evidentemente non pacifica del reo, già denunciato per episodi analoghi da una sua ex, hanno purtroppo condotto anche oggi a questo drammatico epilogo.

Il protagonista è stato tratto in arresto per tentata violenza sessuale e lesioni personali aggravate e immediatamente condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Trento.

La donna invece, è stata curata presso l’Ospedale Santa Chiara ove le hanno diagnosticato un trauma cranico guaribile in una quindicina di giorni.

Trento, 08 marzo 2021

