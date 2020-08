COMUNICATO STAMPA – TRASPORTO SCOLASTICO, MARCHETTI (FI) A CECCARELLI: «LA DEROGA AL METRO NON HA SENSO, NO A ROULETTE COVID SULLA PELLE DEI RAGAZZI»

(AGENPARL) – mer 26 agosto 2020 Trasporto scolastico, Marchetti (FI) a Ceccarelli

«La deroga al metro non ha senso, no a roulette covid sulla pelle dei ragazzi»

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti sottolinea

«Pochi mezzi, vecchi e inadeguati è problema storico in Toscana

Mi avete sempre preso in giro perché ne chiedevo, oggi il virus presenta il conto»

«Per il trasporto scolastico, che il Pd regionale chieda la deroga al metro di distanza

non ha senso ed è una pericolosa roulette covid sulla pelle dei nostri ragazzi. Se il metro è

precauzione utile e necessaria rispetto al contagio, va mantenuto sempre. Se non lo è, lo

togliamo sempre. Ma lo è, e oggi il virus presenta alla sinistra il conto di una situazione

arretrata del parco mezzi di trasporto pubblico da noi e anche da me personalmente sempre

evidenziata. Allora Ceccarelli mi prendeva in giro, oggi mendica deroghe che mettono a

rischio la salute dei giovani toscani e delle loro famiglie»: l’affondo arriva dal Capogruppo

di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, da settimane ormai preoccupato

per gli standard di sicurezza legati al rientro a scuola. Trasporti in primis.

«Pd, renziani e M5S al governo nazionale e regionale continuano a ripetere la data

del 14 settembre come un mantra. Ma è una pratica autoconsolatoria, perché ad oggi

mancano aule, docenti, personale, medici d’istituto, trasporti, banchi… riassumendo molto:

tutto», allarga le braccia Marchetti.

«La verità, poi – prosegue – è che in realtà le scuole riprendono l’attività non il 14,

ma il 1 settembre per i ragazzi che hanno da recuperare qualche materia. Mancano dunque

una manciata di giorni. E’ comunque tardi. Ma lo era già in era pre-covid – incalza

Marchetti – perché solo nell’ultimo anno scolastico gli studenti pendolari hanno dovuto

affrontare autentiche odissee quotidiane con lotte all’ultimo predellino anche solo per salire

su bus vecchi, malsicuri, stipati all’inverosimile e che troppo spesso hanno lasciato i ragazzi

a piedi. Questo per il trasporto pubblico locale. Quanto agli scuolabus per i più piccoli,

peggio mi sento. Si sono voluti mantenere bus-pollaio per classi-pollaio solo per risparmiare

facendo pagare il disagio ai nostri alunni e studenti. Oggi l’assessore Ceccarelli leggo che si

accorge che i mezzi sono pochi e vetusti? E negli ultimi dieci anni mentre le famiglie si

lamentavano di questo lui dov’era? Ah già: prendeva in giro me che glielo facevo notare,

andando in giro a inagurare un bus qui e uno là come fossero la soluzione».

Oggi la richiesta di deroga al metro lascia Marchetti basito: «Con la richiesta di

flettere un’unità di misura rigida mettendo a repentaglio la salute dei ragazzi, delle famiglie

e del personale scolastico – conclude – Pd e sinistra toscani si arrendono ai propri fallimenti.

Peccato che a pagarne lo scotto siano i nostri figli e nipoti».

