“Il ripristino odierno del servizio del tram 2 è di buon auspicio soprattutto per gli utenti che da oltre un anno viaggiavano stipati sui bus sostitutivi, dall’altro e’ la dimostrazione che l’intervento di manutenzione previsto per tutta la tratta non e’ stato effettuato. Il cronoprogramma Atac prevedeva lavori fino alla fine di febbraio con l’installazione di nuove rotaie lungo tutta la tratta, la realizzazione di nuovi impianti anti-stridio e sistemi antivibranti utili a garantire tanto la ripresa in sicurezza del servizio quanto la tutela di chi risiede negli edifici a ridosso della tramvia. Purtroppo a parte il tratto finale di Viale Tiziano, Viale Pinturucchio, Piazza Mancini, Via Poletti e Via Masaccio il resto della linea non e’ stato oggetto di intervento. Da stamane alcuni residenti segnalano vibrazioni ai propri edifici oltre ad un forte stridio al passaggio del tram.

La nuova giunta capitolina sulla scia della vittoria elettorale ha accelerato sulla ripresa del tram 2, limitandosi a una romanella, senza conoscere a fondo le croniche problematiche di un servizio che sono rimaste invariate. Si è persa un’occasione per investire in modo adeguato su tutta la linea del 2 e, considerato che da tredici mesi il servizio su ferro era sospeso, si doveva fare di più”

E’ quanto dichiara il capogruppo Lega in II Municipio, Francesco De Salazar.

Roma 18 dicembre 2021

Gianandrea Sapio

