(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Tpl, Politi (Lega) “Giovannini dice stop a bus diesel, ora chi lo dice alla Raggi?”

“Giovannini rilancia sul futuro del trasporto pubblico locale e annuncia che non si potranno più comprare bus diesel. E adesso chi glielo dice alla Raggi che ha speso 27 milioni di euro per bus proprio diesel, spacciati ai cittadini come alimentati a metano, che non vanno più bene?”

E’ quanto dichiara il capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Maurizio Politi

Roma 25 agosto 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this