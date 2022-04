(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 Torna il Vinitaly e i vini pisani centrano l’appuntamento

Dieci imprenditori e due consorzi a Verona con la Camera di Commercio di Pisa per rilanciarsi sul

mercato globale

Pisa, 13 aprile 2022. Due anni consecutivi di stop forzato, causa pandemia, e finalmente l’edizione del

Vinitaly più attesa di sempre, la 54ma, quella della ripartenza, è andata in scena in presenza a Verona nel

consueto scenario del Salone internazionale dei vini e distillati dal 10 al 13 aprile 2022. Ben 10 aziende,

il Consorzio Vini Terre di Pisa e il Consorzio Vino Montescudaio, rappresentative della quasi totalità

dei territori a vocazione vitivinicola della nostra provincia, hanno trovato ospitalità nel rinnovato stand di

116 metri quadrati della Camera di Commercio di Pisa.

Un evento, dunque, che mai come quest’anno si è rivelato appuntamento irrinunciabile per operatori,

buyers e winelovers internazionali, punto di incontro delle tendenze e del commercio legato

all’antichissima bevanda e vetrina prestigiosa dove anche i calici pisani, di casa da anni, hanno giocato un

ruolo da protagonisti.

Il commento del Presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini:

“C’è bisogno di tornare ad incontrare fisicamente il mercato, comprenderne le nuove dinamiche, capire

quali nuovi scenari possano aprirsi anche per un settore, quello vitivinicolo, così importante per il nostro

territorio – afferma il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Valter Tamburini – Non si

sono dissipate le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria e altre si stanno addensando sul fronte

geopolitico – prosegue Tamburini- ma questo non deve fiaccare l’impegno nel ripartire anche tornando

a frequentare eventi, come il Vinitaly, che ci consentono di sostenere e promuovere le nostre imprese e il

nostro territorio. Anche in questa occasione -conclude Tamburini- abbiamo avuto ampia conferma di

come il sodalizio strategico tra la destinazione turistica “Terre di Pisa” e gli altri elementi territoriali di

valore, in questo caso il vino, certamente tra le produzioni più antiche, nobili e rappresentative della

nostra zona, costituisca una strategia di successo ed elemento cardine del paesaggio culturale pisano.”

I dati export di vino della provincia di Pisa

Nel 2021 l’export pisano di vino e bevande alcoliche, secondo Istat, ha superato i 63 milioni di euro di

controvalore, crescendo, in linea con il dato nazionale, del +7,7% rispetto al 2020, ma diminuendo del –

6,3% rispetto al 2019, anno prepandemico, a significare che gli effetti economici collaterali all’emergenza

sanitaria non sono stati del tutto superati. Dato confermato dalla performance verso gli Stati Uniti, prima

destinazione del vino pisano, che con oltre 22 milioni di euro di esportazioni, un terzo di quella globale,

cresce del +12,1% rispetto al 2021, ma è ancora sotto del 4,8% rispetto al 2019. Sul versante europeo si

registrano ottimi risultati nei Paesi Bassi, secondi in classifica con quasi 5 milioni di euro di controvalore

ed una splendida “doppietta” + 47,4% rispetto al 2020 e +5l,5% rispetto anche al 2019.

Doppio segno positivo, sia rispetto al 2020 che al 2019, anche per Finlandia, Svizzera, Belgio, Polonia,

Cina ed il recupero è netto rispetto al 2019 anche per Svezia, Norvegia, Irlanda e Russia. Cattive notizie

infine per la Germania (-19,6% sul 2020 e -27,7% sul 2019) e per il Regno Unito (-4,1% rispetto al 2020

e -31,7% rispetto al 2019.

Alcuni numeri del Vinitaly

4.400 aziende da 19 nazioni, oltre 700 top buyer da 50 Paesi e dunque estese possibilità di contatto tra i

nostri produttori e le delegazioni commerciali nella rinnovata convinzione che per crescere sia necessario

saper approcciare Paesi ed aree geografiche differenti, intercettare quelli emergenti con specifiche

politiche di prodotto e di prezzo, ma anche costruendo un legame distintivo tra i prodotti e la geografia di

produzione, valorizzandoli congiuntamente al loro luogo d’origine. In quest’ottica si colloca la scelta

strategica della Camera pisana che punta ad integrare gli obiettivi commerciali con la promozione del

brand “Terre di Pisa” identificativo della nostra destinazione turistica.

LE AZIENDE PISANE AL VINITALY CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Azienda Località

1. I Giusti e Zanza Vigneti Fauglia

2. Podere Marcampo Volterra

3. Fattoria Uccelliera Fauglia

4. Colline di Sopra Montescudaio

5. Pagani de Marchi Casale Marittimo

6. Sator di Gianni Moscardini Pomaia

7. Tenuta Agricola Torre a Cenaia Cenaia

8. Az. Agr. Le Palaie Peccioli

9. Fattoria Fibbiano Terricciola

10. Marina Romin Terricciola

11. Consorzio Vini Terre di Pisa Pisa

12. Consorzio vini Montescudaio Montescudaio

Info

🔊 Listen to this