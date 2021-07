(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Lugo, 9 luglio 2021

Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante:

posati i primi “Semi di Terrena” di Felice Tagliaferri

Giovedì 8 luglio sono stati collocati a Bagnara di Romagna, Conselice e Lugo.

Sì è concluso mercoledì 7 luglio il laboratorio artistico partecipato di Felice Tagliaferri, scultore

non vedente noto a livello internazionale. Grazie al lavoro svolto durante il laboratorio sono

state prodotte dodici pietre miliari, i “semi di Terrena” che saranno collocati nei luoghi che hanno

visto il passaggio di tutte le edizioni della rassegna di Land Art.

Le pietre miliari sono state realizzate in pietra leccese, e grazie all’azione degli agenti

atmosferici nel tempo assumeranno il colore tipico dei cippi iscritti che si trovano lungo le

antiche vie di comunicazione. Da un lato recano il logo di Terrena, dall’altro il nome della

rassegna e uno spazio dove verrà inserito un codice QR con le informazioni dell’opera del luogo

ove sono posizionate, sia quelle ancora esistenti, sia quelle che col tempo sono state restituite

alla terra.

Giovedì 8 luglio sono state posizionate le prima quattro pietre miliari: due a Bagnara di

Romagna, nel luogo dove si è tenuto il laboratorio artistico partecipato e vicino all’opera “Madre

Terra Popoli” di Daniela Romagnoli, accanto alla Rocca Sforzesca. Alla posa della pietra

assieme al sindaco Riccardo Francone hanno partecipato una centenaria di Bagnara, Loriana

Lega e un bambino, Leonardo. “È stato un passaggio di consegne tra passato, presente e

futuro – ha spiegato Felice Tagliaferri – un rito di grande importanza anche perché oggi il

passaggio tra generazioni sta scomparendo”. A Conselice il seme di Terrena è stato posto vicino

all’opera “Pane e Libertà” di Elena Bellantoni ed infine al parco Golfera di Lugo nelle vicinanze

dell’opera “la guardiana delle acque e le lucciole” di Laura Rambelli, che ha partecipato alla

posa della pietra.

Terrena proseguirà il suo percorso con la seconda installazione site-specific, realizzata da Ninì

Santoro tra l’1 e il 3 agosto.

Tutti gli appuntamenti di Terrena sono gratuiti. Per maggiori informazioni su tutti gli

appuntamenti del festival, consultare il sito terrenalandart.it.

L’organizzazione di Terrena è affidata all’associazione UnconventionART di Roma, sotto la

direzione artistica di Carlo Palmisano e la curatela dello storico dell’arte Giuseppe Capparelli.

Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante è un progetto realizzato dall’Unione

dei Comuni della Bassa Romagna – Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti

strategici, con il contributo de La Cassa di Ravenna e in collaborazione con Olfattiva Srl di

Massa Lombarda, Isia Faenza Design & Comunicazione e l’Accademia delle Belle arti di

Ravenna.

