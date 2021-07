(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Gabrielli, Comellini (Sindacato dei Militari): suo intervento è chiaro invito alla smilitarizzazione dell’Arma e della GdF nel solco dell’appello di Marco Pannella.

Roma 9 LUG – “Le parole pronunciate dal Prefetto Franco Gabrielli, già Capo della Polizia di Stato per una completa attuazione della legge 121/81 e il coordinamento di tutte le forze di Polizia da parte del Viminale sono un chiarissimo invito alla smilitarizzazione dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, due anomalie che allontanano l’Italia dalla civilissima Europa.

Il 7 gennaio 1991 il leader radicale Marco Pannella lanciò un appello ai gruppi democratici per la presentazione di un progetto di legge «per la smilitarizzazione e la professionalizzazione dei carabinieri e dei finanzieri, sia per il funzionamento dello Stato, sia per salvare i componenti delle due Armi dal duplice assalto della criminalità mafiosa e di quella politico-militarista. Tenere legati non alla deontologia ed alla capacità professionale di tutori dell’ordine e degli interessi dello Stato e dei cittadini carabinieri e finanzieri, ma costringerli istituzionalmente all’obbedienza militare, contro o al di fuori dell’obbedienza alla giustizia ed alle leggi, premiare i peggiori e colpire i migliori, attrezzarle come esercito, e non come polizia e come amministrazione, è quanto si ottiene e si vuole ottenere rifiutando questa riforma. Non vi sarebbe stata la sequela di menzogne, di reticenze, di falsità, di complotti, di false testimonianze, di complicità con i politici di ogni mafia e obbedienza, con l’esecutivo invece che con il diritto e la coscienza, da De Lorenzo in poi, che ha fatto dei vertici dell’Arma dei carabinieri, per decenni, un modo di vivere; non vi sarebbe stata la situazione esplosa con i delitti dei Comandanti della Guardia di finanza, alla Lo Prete ed alla Giudice, senza il carattere militare delle due Armi. L’incredibile passività, per non dire altro, del Parlamento nei confronti della deposizione, nelle sorse settimane, del generale Ferrara, è un sintomo di quanto occorra intervenire perché carabinieri e guardie di finanza non si trovino a dover combattere sotto il duplice attacco della malavita e dell’aberrante sistema istituzionale nel quale sono costretti, e da vittime, ad operare».

Quell’appello è oggi più che mai attuale e credo fermamente che le parole del Prefetto Franco Grabrielli pronunciate nel corso del congresso di uno dei maggiori sindacati della polizia di Stato ne siano l’esatta sintesi.

Fin dal 27 luglio 2009 nei cassetti delle scrivanie delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e IV Difesa giace mai discusso il ddl di iniziativa del radicale Maurizio Turco per la “Modifica all’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e delega al Governo in materia di ridefinizione della dipendenza gerarchica e delle funzioni dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ( AC 2639).

Smilitarizzare l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza significa sottrarre i carabinieri e i finanzieri al dovere di cieca obbedienza alle gerarchie che con il potere della subordinazione li costringono alla riservatezza e all’obbedienza al capo, e non alla Legge. Riportare il la Benemerita e il Corpo della guardia di finanza all’interno della società civile equivarrebbe a rimetterli al sevizio degli interessi dei cittadini e dello Stato. Diversamente continueremo a dover ancora assistere a deprecabili deviazioni, a “guerre tra bande”, nell’impotenza dello Stato vittima della partitocrazia e degli interessi di pochi, che ne hanno caratterizzato e ne caratterizzano l’azione politica, fin dalla nascita della Repubblica.

Le parole di Gabrielli oggi sono quindi un nuovo appello alle forze democratiche del paese che non può più essere ignorato.”

Lo dichiara Luca Marco Comellini, segretario generale del Sindacato dei M;ilitari.

