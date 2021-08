(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Giovane rapinata in Via Bari

La Polizia di Stato arresta l’autore.

Nella giornata di oggi, la Squadra Mobile della Questura di Bolzano, a conclusione di accurate indagini svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bolzano, ha arrestato il cittadino nigeriano W.O., di 26 anni, con svariati precedenti penali, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in quanto ritenuto responsabili di una serie di rapine avvenute in città.

L’indagine, in particolare, è nata a seguito della rapina, avvenuta lo scorso 13 luglio in via Bari, ai danni di una giovane che, mentre stava rincasando, veniva avvicinata alle spalle da un balordo che le strappava lo zaino di dosso e, dopo una breve colluttazione, riusciva a fuggire.

🔊 Listen to this