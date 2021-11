(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 SportDipiù, una esperienza sportiva e sociale di straordinaria importanza che va valorizzata a ulteriormente qualificata. Siamo particolarmente soddisfatti come Amministrazione Comunale di Pragelato per l’incontro che si è tenuto presso il Centro Fondo perchè segna la ripresa di una attività che riteniamo particolarmente importante per i nostri ragazzi e, soprattutto, per favorire e incrementare sempre di più l’inclusione e la socializzazione dopo una forzata sospensione causa l’emergenza sanitaria.

Personalmente, vorrei ringraziare il Presidente, il Segretario e Tutti coloro che contribuiscono attivamente a questa associazione.

Ringrazio, con un sincero abbraccio, soprattutto le persone che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un segno indelebile.

Grazie a Tutti.

Mauro Maurino, Vicesindaco di Pragelato

07/11/2021





Cordiali saluti

Comune di PRAGELATO

Il Vice Sindaco

Mauro Maurino