Sport, Cangemi (Lega) "'Distinti e forti' importante iniziativa contro ogni forma bullismo"

“E’ sempre un onore per me partecipare e portare il sostegno delle istituzioni all’iniziativa ‘Distinti e Forti’, a maggior ragione perché quest’anno il torneo di Calcio promosso dall’Istituto comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella riparte dopo il periodo di stop forzato dovuto al Covid.

Questa competizione porta avanti, con i valori del calcio, il chiaro messaggio contro ogni forma di bullismo e dipendenza: proprio il lockdown ha fermato le attività e le competizioni sportive e incrementato il tempo trascorso dalle ragazze e dai ragazzi in rete aumentando il rischio di cyberbullismo. Un rischio che deve essere contrastato con decisione e con ogni strumento possibile: lo sport, e lo abbiamo visto con la campagna No Bulli, rappresenta un momento di aggregazione sano e una forte leva a contrasto di questa piaga.

Il mio ringraziamento va ai promotori dell’iniziativa, ai sostenitori, primo fra tutti il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, a Stefan Radu, che ha partecipato all’incontro di oggi e portato il saluto e la vicinanza della Squadra ai giovani atleti, e a tutti i partecipanti, cui va anche il mio personale ‘in bocca al lupo’”

E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, a margine della inaugurazione ufficiale della nuova edizione del torneo ‘Distinti e Forti’

Roma 15 novembre 2021

Gianandrea Sapio

