(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 Il disappunto del ministro Guerini e l’inchiesta interna non bastano. Vergogna e dimissioni sarebbero doverose per il ministro a cui è affidata la presidenza del circolo e l’alta vigilanza sulle attività dello stesso.

Non è la prima volta che accade. Un simile e vergognoso uso della cosa pubblica già si era verificato nel 2015 ma allora per fortuna del ministro p.t. nessuno se ne accorse.

Questa volta invece, mentre il mondo si stava affacciando sul baratro della guerra, al Circolo Ufficiali hanno ben pensato di allietare gli ufficiali, i loro familiari e i loro ospiti, mandando in scena uno spettacolo indegno per l’immagine delle forze armate.

Guerini e Cavo Dragone tolgano velocemente il disturbo da via XX Settembre e il Presidente Mattarella revochi l’alto patronato al Circolo Ufficiali delle forze armate.

Lo dichiara Luca Marco Comellini, Segretario Generale del Sindacato dei Militari.