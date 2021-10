(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, 15/10/2021

SPAZIO: RINVIATO VOLO SUBORBITALE AM-CNR CON VIRGIN GALACTIC

La missione Unity23 verrà svolta nel 2022 a seguito del completamento delle verifiche tecniche e aggiornamento dei velivoli per il volo suborbitale di Virgin Galactic

Come annunciato da Virgin Galactic, la missione “Unity 23” – il 23° volo dello spazioplano VSS Unity – verrà riprogrammata nel corso del 2022, dopo il completamento di una serie approfondita di test ed analisi sui materiali delle VMS (Virgin Mother Ship) Eve e VSS (Virgin Space Ship) Unity, rispettivamente la nave madre e lo spazioplano di Virgin Galactic, propedeutiche all’avvio di un articolato processo di aggiornamento tecnico – già pianificato per fine settembre ultimo scorso e non più procrastinabile – che servirà ad incrementarne le prestazioni.

In base alle valutazioni di Virgin Galactic, questo programma di lavoro, seppur comporti un ritardo non indifferente sul programma, è ritenuto più efficiente ed opportuno per raggiungere gli obiettivi prefissati nel settore dei voli suborbitali commerciali e, allo stesso tempo, fondamentale per incrementare ulteriormente i margini di sicurezza.

Nel prendere atto di tale decisione, improntata ad un principio di ottimizzazione – in sicurezza – dei processi di aggiornamento, e pertanto condivisibile dalla Forza Armata, si comunica la conseguente riprogrammazione della missione di volo sperimentale dell’ Aeronautica Militare – Consiglio Nazionale delle Ricerche “VIRTUTE-1” (Volo Italiano per la Ricerca e la Tecnologia sUborbiTalE) al 2022, in un periodo che è in via di definizione da parte della Virgin Galactic.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al comunicato stampa di Virgin Galactic, consultabile al link

https://www.virgingalactic.com/articles/virgin-galactic-begins-planned-vehicle-enhancement-and-modification-period-unity-23-test-flight-rescheduled-to-follow-completion-of-this-program/

