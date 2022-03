(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Sindaco Gualtieri sveglia! Il 31 marzo è arrivato, subito lo smart working per il 50% dei dipendenti comunali

Nonostante fosse facilmente prevedibile e quindi programmabile, la regolamentazione dello smart working per il personale del Comune di Roma è al vaglio della Commissione, quando già esistono piani di realizzazione del POLA, ignorato solo per motivi politici, e quando già diverse altre amministrazioni pubbliche stanno definendo le modalità del lavoro agile.

I 23.000 dipendenti del Campidoglio meritano rispetto e, in una situazione di crisi economica, non possono aspettare la lentezza della politica e dei dirigenti.

Aumenta il costo della vita

Aumentano nuovamente i contagi

Diminuisce il potere d’acquisto dei dipendenti

Diminuisce la sicurezza sui posti di lavoro

Riunire la Commissione non basta, si proceda subito, prima del 31 marzo, alla regolamentazione dello smart working per il 50% del personale.

Lo smart working permette minori spese energetiche, minor traffico, minor inquinamento!

USB Roma Capitale