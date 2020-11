COMUNICATO STAMPA SINDACATI E COOP SCRIVONO A REGIONE, GRAVE SITUAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE

(AGENPARL) – gio 12 novembre 2020 dei servizi territoriali di assistenza domiciliare.

Pregiatissimi/e,

solo pochi giorni fa le nostre organizzazioni segnalavano autonomamente la preoc-

cupazione e ansia per la costante crescita nel territorio regionale dei casi di contagio da

Covid-19 e per le gravi difficoltà che il servizio sanitario incontra nel rapportarsi con i servizi

e le strutture che, in ragione delle persone che ospitano, necessitano di misure appropriate

e tempestive di intervento.

Oggi le nostre preoccupazioni trovano ulteriori motivazioni, non solo per il silenzio

che è seguito alle note inviate, ma anche per nuove criticità che vengono emergendo

nell’ambito dei servizi socio assistenziali operanti nei diversi Comuni o ambiti Plus.

Infatti, le criticità del sistema sanitario, al di là degli sforzi e dell’impegno immane

profuso da tutto il personale coinvolto, ricadono sempre più concretamente anche sui ser-

vizi di Assistenza Domiciliare erogati dai Comuni e gestiti tramite gare d’appalto dalla coo-

perazione sociale.

L’incertezza, se non il vero e proprio senso di abbandono, che vivono i cittadini al pre-

sentarsi di sintomi riconducibili a Covid19 o di coloro che, per loro fortuna, rientrano al

proprio domicilio dopo le prime cure nei reparti Covid, portano i servizi sociali comunali ad

attivare interventi di supporto e di assistenza in situazioni in cui il reale stato di salute delle

persone coinvolte non è chiaro o è comunque a rischio.

Pur comprendendo la necessità di alleggerire la pressione sul sistema sanitario e

contemporaneamente di dare adeguata assistenza a persone e a nuclei che affrontano

questa sfida, non crediamo che le modalità che si stanno adottando da parte dei singoli

Comuni o Ambiti Plus siano quelle più rispondenti e coerenti con l’obiettivo di prevenire e

controllare la diffusione delle infezioni. E neppure di assicurare la protezione delle operatrici

e degli operatori

Pensare di raggiungere questo obiettivo facendo leva sul senso di responsabilità

della cooperazione sociale e dei suoi operatori o, in alcuni casi, su presunti obblighi con-

trattuali dei soggetti gestori dei servizi di assistenza domiciliare è profondamente sbagliato

e contribuisce a creare solchi e contrapposizioni che non aiutano a vincere la sfida

dell’emergenza.

Per questo motivo le nostre Organizzazioni monitoreranno l’evoluzione della situa-

zione e assumeranno tutte le iniziative necessarie, in tutte le sedi opportune, per contra-

stare l’utilizzo improprio di servizi e di personale che, per caratteristiche e competenze

professionali, non è stato organizzato per affrontare questi specifici bisogni.

Occorre invece condividere e definire procedure, individuare mezzi e risorse per

riorganizzare una efficace rete di supporto territoriale alle persone e ai nuclei familiari colpiti

dal Covid, garantendo un circuito assistenziale differenziato e rigoroso sotto il profilo della

sicurezza per gli operatori e il resto della comunità.

Per questo chiediamo con la massima urgenza un incontro congiunto per discutere

la messa in atto di tutte le misure che consentano di superare le criticità segnalate, dando

una risposta ad un malessere ed alla sfiducia crescente che si estende tra i cittadini.

