(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Sindaca Crema, Ricci (Ali): “Finalmente un po’ di buonsenso”

Roma, 9 dicembre 2021 – “Una bellissima notizia la richiesta di archiviazione per la Sindaca di Crema Stefania Bonaldi da parte della Procura di Cremona, finalmente un po’ di buonsenso. Stefania aveva ricevuto un avviso di garanzia perché a un bimbo dell’asilo nido erano rimaste schiacciate le dita in una porta, una vera assurdità ma anche un caso emblematico che è servito ad accendere una luce sull’attuale condizione dei Sindaci e sui tanti rischi giudiziari, enormi e sproporzionati, a cui vanno incontro ogni giorno. Il timore di essere colpiti personalmente, in modo indiscriminato per ogni evento accada sul suolo comunale, ha portato molte amministrazioni all’immobilismo e in questi ultimi anni sempre più difficile riuscire a trovare candidati disposti a rischiare in prima persona.

Ci auguriamo che il percorso legislativo finalmente iniziato in Parlamento per definire e disciplinare in modo chiaro e nuovo le responsabilità dei Sindaci e riformare il Testo Unico degli Enti Locali vada avanti con rapidità, perché sono riforme necessarie e urgenti per il Paese”. Lo dichiara il Sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e coordinatore dei sindaci Pd.

🔊 Listen to this