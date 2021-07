(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 RICEVUTO IN MUNICIPIO SIMONE DEZANI

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Simone Dezani che nelle settimane scorse ha conquistato i Campionati Italiani di tiro di Campagna categoria Allievi Maschile ad Abbadia San Salvatore (Siena), con ben 348.

L’atleta astigiano aveva già vinto il titolo di Campione Italiano Campagna nel 2019 a Roma e la medaglia di bronzo sempre nella categoria Tiro di Campagna nel 2017 e 2019.

Durante l’incontro, Simone ha raccontato al Primo Cittadino di essersi avvicinato a questo sport in occasione di una sua visita ad una passata edizione di “Arti e Mercanti” che, grazie all’Astarco, aveva allestito un corner dedicato al tiro con l’arco, attività praticata in epoca medioevale con finalità diverse da quelle sportive.

Attualmente in forza all’associazione dilettantistica “Arcieri delle Alpi”, la cui tradizione arcierieristica è tra le più longeve del Piemonte, si allena a Torino non facendosi scoraggiare da spostamenti e distanze, tanto che, proseguendo un duro e costante allenamento, quest’anno spera di partecipare ad europei e mondiale.

Il Sindaco Rasero che ha consegnato al campione un Magnum di Asti Spumante Docg gli ha augurato di brindare ai futuri successi complimentandosi per i traguardi finora raggiunti.

Asti, 27 luglio 2021

Nella foto: il momento della consegna del Magnum

