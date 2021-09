(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Itaca20.21, le nuove sfide, dalla scuola alla sanitàLa seconda giornata della kermesse a Formello

Il viaggio tra le idee arriva al suo secondo giorno: alta l’affluenza di pubblico e l’attenzione rivolta ai diversi tavoli di lavoro, che hanno trattato temi come la scuola, comunicazione, enti locali, giovani.

In merito alla riapertura delle scuole, è stato ampio il confronto tra presidi, insegnanti, il Moige alla presenza del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, durante il quale si sono evidenziati i limiti della DaD, e le richieste per una riapertura in sicurezza dei plessi sia per gli studenti che per insegnati e personale scolastico.

Nel panel dedicato agli Enti Locali, il dibattito, introdotto dal deputato Lega Andrea Crippa, tra il vicepresidente Anci Stefano Locatelli, e i sindaci di Frosinone, Rieti e Civitavecchia, circa il ruolo dei primi cittadini, inteso come raccordo tra popolazione e istituzioni, e le difficoltà connesse al lavoro di questa figura istituzionale, soprattutto quelle vissute in tempo di pandemia.

A confrontarsi sulle nuove sfide per la Rai, a partire dal digitale gli esponenti sindacali Dino Oggiano (SLC CGIL) Fabrizio Tosini (UGL TLC) e Marco Cuppoletti (Libersind). L’azienda oggi si trova a misurarsi non solo con i competitor storici, ma anche con altri fornitori di contenuti streaming. E’ emersa anche l’importanza e il valore del rapporto tra l’azienda e il territorio e la capacità di raccontare puntualmente le differenti realtà italiane.

Produttori, critici e autori cinematografici hanno affrontato il tema della nuova rinascita del Cinema e del Teatro, un settore che ha patito importanti contraccolpi dovuti alle chiusure per Covid. A soffrire maggiormente degli effetti del lockdown i produttori indipendenti e i teatri, molti dei quali rischiano ancora oggi di non riaprire.

Grande attenzione, poi, al mondo dei giovani, vittime di bullismo e cyberbullismo. Il rischio, prodotto dalla sempre maggiore presenza on line dei ragazzi, li espone a questa forma di violenza e vessazione che ha delle profonde ripercussioni sui giovani, i quali rischiano di arrivare anche ad estreme conseguenze.

Nel panel dedicato all’Agricoltura si è trattato della promozione e tutela dei prodotti dell’agroalimentare del Lazio, visti anche come driver economico, e dei progetti a tutela e valorizzazione del settore. Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, ha evidenziato le criticità e i danni collegati alla siccità, e ha illustrato il progetto ideato e ingegnerizzato da Coldiretti che consentirà di trattenere il 40-50% di risorsa idrica e portarla dove non c’è, con la possibilità di triplicare le rese e combattere il dissesto idrogeologico.

Il presidente di CREA, Carlo Gaudio, ha illustrato i progetti di Agrofotovoltaico e delle nuove tecniche legate alla biotecniologia, alle modifiche genetiche e ai progetti Plastic Free per la diminuzione dell’uso della plastica nei campi.

La giornata si è chiusa con il focus Sanità, nel quale sono stati illustrati i progetti e le nuove sfide connesse alla sanità integrativa, in un tavolo di lavoro moderato dal presidente dell’Associazione Nazionale Sanità Integrativa Roberto Anzanello

Roma 4 settembre 2021

🔊 Listen to this