COMUNICATO STAMPA

SEQUESTRATO PARCO GIOCHI ABUSIVO

Nella giornata di ieri, lunedì 16 agosto, personale della Sezione Annona

della Polizia Municipale è intervenuta in corso Umberto I, dove era stato

aperto al pubblico un parco giochi per bambini senza alcuna autorizzazione,

in violazione degli art. 68 e 80 del TULPS e dell’art. 681 del C.P.. L’area è

stata posta sotto sequestro ed il titolare è stato deferito all’Autorità

Giudiziaria.

I parchi giochi sono soggetti alla licenza di pubblico spettacolo e al

sopralluogo della Commissione comunale per verificare che siano rispettati i

requisiti di sicurezza.

Sono in corso anche accertamenti in materia edilizia per eventuali

abusi.

