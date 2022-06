COMUNICATO STAMPA SEN. ORTIS 21-06-22 – Interrogazione Videosorveglianza

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 L’appalto della videosorveglianza nel Comune di Campobasso finisce al centro di un’interrogazione parlamentare a firma del senatore Fabrizio Ortis, indirizzata ai ministri della Cultura Franceschini e dell’Interno Lamorgese.

Sotto la lente del parlamentare molisano, che ricostruisce analiticamente l’accaduto fin dal 2015, il Patto per la Sicurezza firmato alla presenza dei prefetti di Campobasso e Isernia, del presidente della Regione Molise, oltre che dai sindaci di 11 comuni molisani. Un progetto che avrebbe dovuto riguardare una vasta porzione del territorio regionale, ma che è stato funestato, fin dai suoi inizi, da problematiche di ogni tipo.

Il bando di gara fu pubblicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguardando la realizzazione di undici impianti di videosorveglianza nei relativi comuni interessati dal Patto: un unico lotto, per un importo di 2 milioni di euro. Circostanza questa, che escludeva in partenza le aziende molisane, impossibilitate a partecipare alla gara, poi vinta dalla RTI Siemens-Selcom.

Quattrocentodiciannove le telecamere fisse, da installare anche nei paesi già muniti di impianti di videosorveglianza. In seguito, però, a causa di gravi errori progettuali, si renderà necessario ricorrere a varianti, “vietate – sottolinea Ortis – nelle gare economicamente più vantaggiose”.

Il senatore elenca poi una serie di anomalie e problemi di varia natura, di tipo tecnico, regolamentare e normativo: si parte dal fatto che nessuna delle telecamere previste è adibita alla lettura delle targhe e alla possibilità di rotazione a distanza; poi si evidenzia che il collegamento della maggior parte di esse è̀ con tecnologia wireless a 5 GHz in banda libera, di più che dubbia funzionalità, visto che la necessaria dorsale di rete, prevista nel progetto, non è stata infatti mai realizzata; le telecamere in questione, inoltre, non sono reperibili sul mercato italiano ed europeo, rendendo così la loro manutenzione molto difficile a causa dell’assenza della componentistica di ricambio; infine, mancano le autorizzazioni per l’installazione di apparati tecnologici sulla collina Monforte, gravata da vincoli. In merito a quest’ultimo punto, la RTI Siemens-Selcom ha installato le apparecchiature in diversi punti della collina utilizzando pali della pubblica illuminazione non conformi allo scopo, già fortemente indeboliti e inclinati, se non prossimi al collasso.

“In caso di mancanza di alimentazione della rete pubblica – rimarca Ortis nell’interrogazione – gli impianti non funzionano per via dell’assenza nei box di specifici sistemi. Neppure risultano installati cartelli informativi circa la presenza di sistemi di videosorveglianza nei pressi delle telecamere, tantomeno all’ingresso dei comuni interessati”.

