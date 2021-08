(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Danilo Risi(Segreteria Sen. Eugenio Comincini)

MILANO: COMINCINI (PD): BERNARDO INCOMPATIBILE CON STORIA E VALORI DI MILANO

“Come si fa a candidarsi in una città come Milano, medaglia d’oro per Resistenza, senza avere il coraggio di dichiararsi antifascista, senza distinguere i fascisti dagli antifascisti? È sempre più chiaro: Bernardo e questa destra non c’entrano nulla con storia e valori di Milano”, lo scrive in un tweet il senatore milanese del Partito Democratico, Eugenio Comincini.

