(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Santucci, Bruognolo (Lega) “Santucci non iscritto alla Lega”

“Andrea Santucci non è iscritto alla Lega e quindi non parla a nome del partito, né lo rappresenta in alcun modo. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Lega per alcune dichiarazioni di questa persona significa diffondere falsità e costituisce una grave strumentalizzazione politica: siamo pronti a difendere le nostre ragioni e ripristinare la verità nelle sedi appropriate”.

Lo dichiara Tony Bruognolo Coordinatore Lega provincia Roma Sud.

Roma 12 agosto 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this