(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Sant’Agata sul Santerno, 29 settembre 2021

Sant’Agata sul Santerno conferisce

la cittadinanza onoraria al Milite ignoto

Contestualmente è stata revocata a Benito Mussolini e Italo Balbo

Il Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno, nella seduta di martedì 28 settembre,

ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite ignoto.

L’iniziativa è stata caldeggiata dalla Legione Carabinieri Emilia-Romagna e da varie

associazioni in occasione del centenario della traslazione del Milite ignoto nel sacello

dell’Altare della patria, che ricorrerà il 4 novembre 2021. Ad assistere alla delibera di

conferimento anche il vicebrigadiere Giuseppe Torina e l’appuntato scelto Marco Orfeo

della locale stazione dei Carabinieri.

Quella del Milite ignoto, come si legge nella delibera approvata, è una figura “a cui tutti i

cittadini sono legati, rientrando nella simbologia che appartiene all’identità nazionale,

non potendosi e non dovendosi dimenticare di coloro che si sono sacrificati per

promuovere e difendere i valori della libertà e dell’unità della patria”.

Nella stessa seduta, il Consiglio comunale ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito

Mussolini e Italo Balbo, concessa nel 1923 dalla quasi totalità dei Comuni italiani. Nel

provvedimento viene richiamata la risoluzione del Parlamento europeo del settembre

2019, la quale condanna i crimini dei regimi autoritari e totalitari in Europa, tra cui quelli

nazisti, fascisti e comunisti, onde onorare le vittime, condannare i colpevoli e gettare le

basi per una riconciliazione fondata sulla verità e la memoria.

La delibera di revoca è stata assunta ritenendo le cittadinanze onorarie di Mussolini e

Balbo, esponenti della dittatura fascista, incompatibili coi principi della Costituzione

della Repubblica italiana, rinnovando “la condanna di tutti i regimi autoritari e totalitari –

di destra e di sinistra – ancora oggi in essere nel mondo”, ed esprimendo “solidarietà

alle popolazioni oppresse con la speranza che possano ritrovare al più presto la libertà

e la democrazia”.

