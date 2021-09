(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 SANREMO MUSIC AWARDS CUBA: VALUTATI I SEDICI VINCITORI

In questi giorni sono stati selezionati i sedici vincitori del Sanremo Music Awards Cuba tra migliaia di partecipanti.

Tra migliaia di partecipanti al Sanremo Music Awards Cuba la giuria ha decretato i sedici vincitori dei corrispondenti “Awards”, ognuno per la propria categoria di appartenenza.

Nella finale che si terrà in Aprile poi si sceglieranno i tre finalisti e vincitori della manifestazione, supportati dai Big della musica italiana e latinoamericana in qualità di ospiti speciali.

Ci sono voluti diversi mesi per selezionare i finalisti della nota Kermesse, tanti erano i partecipanti provenienti da tutto il territorio cubano, ma alla fine la Giuria ha scelto i sedici campioni:

ROCIO DE JESUS

ALEJANDRO PADRON

ANA MARIAM

ANIBAL RAMOS

YULAISY MIRANDA

ARLENYS RODRIGUEZ

GISSELLE LAGE

YARAN CRUZ

SAEED MOHAMED

DIANA ENRIQUE

ROSALIA GOMEZ

CAMILA DANIELA

DUO IRIS

EVELYN NYLE

ARY RIDRIGUEZ

DAYLIS ALVAREZ

La Giuria cubana era composta da: DAVID ALVAREZ – EMILIA MORALES – ERNESTO BLANCO – LARITZA BACALLAO – ISRAEL ROJAS – JESSEE SUAREZ – YOEL MARTINEZ – LEO VERA – TANIA PANTOJA

Alla finale che si terrà in Aprile poi si aggiungeranno anche i giurati italiani, compreso il Patron della manifestazione Nicola Convertino.

L’organizzazione cubana presieduta dall’EGREM, con la direzione artistica di Jorgito Caramba, ha gestito tutte le selezioni e la Giuria che ha scelto i sedici vincitori che rappresentano le diverse categorie del “Sanremo Music Awards”.

La finale cubana di Aprile si prepara ad essere una delle manifestazioni più forti di tutta l’America Latina, una sorta di Kermesse e Tv Show messi insieme in osmosi con quelle che sono le tendenze del mercato musicale internazionale.

