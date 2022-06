Comunicato stampa: Sanità al collasso e conseguenze drammatiche sul personale , USB: la mobilitazione di fine giugno è indispensabile

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Sanità al collasso e conseguenze drammatiche sul personale, USB: la mobilitazione di fine giugno è indispensabile

Di fronte alle mancate risposte in termini di reclutamento di personale, è indispensabile dare un segnale forte a chi pensa e gestisce le politiche sanitarie nazionali e regionali.

E’ il momento di rivendicare a gran voce assunzioni immediate, la stabilizzazione del personale precario e lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. Non è più minimamente accettabile che, dopo due anni e mezzo di emergenza legata al Covid -19, non si sia provveduto a mettere in sicurezza il servizio sanitario nazionale.

Tutt’ora il rapporto fra infermieri e pazienti è di 1 a 12, mentre tutte le statistiche riportano che un rapporto ottimale, che consenta di limitare i rischi di salute e mortalità e garantire adeguati standard di assistenza, sia di 1 a 6. Ma per il personale le conseguenze più gravi si hanno per la mancanza di sicurezza e per le inaccettabili condizioni di lavoro. I pronto soccorso, la prima linea del servizio sanitario pubblico – che rischiano però di finire nelle mani dei privati per mancanza di personale come in Emilia e nelle Marche – vedono il più alto tasso di aggressioni, verbali o fisiche, subite dagli infermieri e dal restante personale ed in generale il 75% delle aggressioni riguarda le donne. Di fatto quasi un terzo degli infermieri è stato vittima di aggressione.

Numeri incredibili conseguenza del collasso dei pronto soccorso e in generale della sanità pubblica. Chi subisce aggressione poi, si trova ad affrontare conseguenze psicologiche che sfociano, quasi nell’11% dei casi nel burnout e nello stress lavoro correlato.

Quanto sopra evidenziato ha una sola causa che è la mancanza di personale che, oltre a non garantire come visto le più elementari misure di sicurezza costringe gli operatori sanitari a scontrarsi con continui rientri lavorativi e con la difficoltà di fruire dei più elementari istituti contrattuali quali ferie e permessi.

Chiediamo quindi la massima partecipazione alla mobilitazione che USB ha indetto per l’ultima settimana di giugno. Di seguito gli appuntamenti già in calendario.

Calabria 20 giugno ore 10.30

Catanzaro Cittadella Regionale

Marche 21giugno ore 10.30

Ancona Piazzale Palazzo Raffaello Giunta Regionale Marche

Friuli Venezia Giulia 27 giugno ore 11

Trieste Piazza Oberdan Regione FVG

Sardegna 28 giugno ore 10

Cagliari Via Roma 223 Assessorato alla Sanità

Lazio 28 giugno ore 10

Roma Sede Regione Lazio

Toscana 29 giugno ore 10.30

Firenze Piazza Duomo 10 Sede Regione Toscana

Campania 30 giugno ore 10.30

Napoli Centro Direzionale Isola C3 Direzione Generale Tutela Salute

Lombardia 30giugno ore 14.30

Milano Assessorato Sanità Regione Lombardia

USB Sanità

17/06/2022

