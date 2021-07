Comunicato Stampa

(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

SAN MARCO DEI CAVOTI.

I CARABINIERI ARRESTANO UN GIOVANE PER DETENZIONE A FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne della provincia di Benevento, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’esecuzione di servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello “spaccio” e del consumo di droghe i militari hanno fermato un’automobile su cui viaggiava il giovane lungo una strada centrale di San Marco dei Cavoti ed al termine di un’accurata perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato circa 5 grammi di eroina suddivisi in 4 bussolotti di cellophane e 50 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il controllo è stato poi esteso anche all’abitazione del 27enne, dove i militari hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione.

Il giovane è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

