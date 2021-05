(AGENPARL) – sab 29 maggio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Benevento, sabato 29 maggio 2021

Comunicato Stampa

SAN GIORGIO LA MOLARA (BN): TRUFFE ON-LINE

DENUNCIATO DAI CARABINIERI UN BERGAMASCO

COMUNICATO STAMPA

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio La Molara, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo

in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne della provincia di Bergamo, già noto alle

Forze dell’Ordine, per truffa.

Le tempestive ed articolate indagini, avviate ad inizio mese in seguito alla denuncia di una donna del

posto, hanno consentito di accertare che il truffatore, fingendosi interessato ad un annuncio di vendita

di un elettrodomestico pubblicato dalla denunciante su un sito di vendite on-line, l’aveva contattata ed

indotta ad effettuare reiterati versamenti, per oltre 1.000 euro, su carte di credito risultate a lui

intestate, con la scusa che erano bloccate e che solo così sarebbero state riattivate, consentendogli il

pagamento dell’elettrodomestico. L’uomo, che era riuscito a convincere la donna a ripetere più volte

l’operazione di accreditamento di qualche centinaia di euro in suo favore dicendole che l’operazione

non era andata a buon fine, si era poi reso irreperibile senza perfezionare – ovviamente – l’acquisto.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento raccomanda massima prudenza nell’effettuare

acquisti sul web e di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto al numero di pronto intervento

“112” o alle Stazioni presenti sul territorio.

