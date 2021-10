Comunicato Stampa

(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

SAN BARTOLOMEO IN GALDO. I CARABINIERI DENUNCIANO DUE PERSONE PER LA “TRUFFA DELLA FALSA ASSICURAZIONE”.

I Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di origini pakistane ed un 29enne italiano, entrambi residenti nel napoletano e già noti alle Forze dell’Ordine, per truffa.

I militari avevano avviato le indagini nel maggio scorso in seguito alla denuncia di un cittadino locale, accertando che i malintenzionati avevano pubblicato su un noto social network una finta offerta di una polizza assicurativa per responsabilità civile autoveicoli a prezzo molto vantaggioso, inducendo l’ignaro contraente, durante i contatti avvenuti con il telefono cellulare del 28enne, a versare circa duecento euro sul conto corrente bancario del 29enne. Incassata la somma i due avevano addirittura fatto recapitare al malcapitato una polizza fasulla, rendendosi poi irreperibili.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento raccomanda massima prudenza nell’effettuare contrattazioni on-line di ogni tipo e di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto al numero di pronto intervento “112” o alle Stazioni presenti sul territorio.

